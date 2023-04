Zelfs met hoge energieprijzen loont het voor déze huishoudens niet om te isoleren

Wij leggen je hier uit hoe dat precies zit.

Déze huishoudens profiteren het meest

Uit het onderzoek blijkt dat het voor bijna vier op de tien huishoudens niet loont om de oude woning te isoleren. Vooral alleenstaanden, huishoudens met een woning van meer dan 150 vierkante meter en lage inkomens kunnen er financieel op achteruitgaan óf merken nauwelijks een verschil. Huishoudens met een sociale huurwoning profiteren het meest van woningisolatie: zij houden gemiddeld 32 euro per maand extra over.

Weinig tot geen profijt

Vooral particuliere huurders en huiseigenaren met lage inkomens merken weinig verschil na het isoleren en alleenstaanden, eigenaren met een woning groter dan 150 vierkante meter en een inkomen minder dan modaal (40.000 bruto per jaar) hebben de meeste kans om er achter op achteruit gaan. De onderzoekers kunnen niet uitdrukken om hoeveel euro’s verlies het per se gaat, maar in procenten kan het volgens hun om een koopkrachtverlies gaan tot -4 procent.

Bron: AD