Zó bespaar je flink op je tv-abonnement

Dat kan goedkoper

Het is een aanrader om verschillende providers met elkaar te vergelijken voordat je een abonnement afsluit. De kosten van een maandabonnement liggen tussen de € 44 en € 93,50 (€ 528 tot € 1122 per jaar). Het vastleggen voor minimaal een jaar loont in ieder geval. Bij veel providers krijg je de eerste 6 maanden tot wel 50% korting, betaal je geen aansluitkosten en krijg je er soms nog extra’s bij. Het goedkoopste ben je uit bij Ziggo met het startabonnement voor € 336, dat bedrag geldt wel alleen voor het eerste jaar.

Bel en bespaar op je tv-abonnement

Precies om die reden is het verstandig om na een jaar je abonnement weer onder de loep te nemen. Het abonnement wordt vaak automatisch verlengd en dan is die aanbieding niet meer geldig. Bel je provider en vraag of ze acties hebben waarop je kunt meeliften. Zo niet, dan kun je natuurlijk altijd een nieuw jaarabonnement bij een andere provider afsluiten en weer gebruik maken van die leuke welkomstkortingen.

Wat wil je?

Misschien heel logisch, maar: wat wil je? En vooral ook: wat heb je nodig? Sommige pakketten bieden wel meer dan honderd zenders aan. Je kunt jezelf afvragen of je die echt allemaal gaat bekijken. Als je gebruikmaakt van een streamingsdienst, kun je erover nadenken om een niet al te uitgebreid pakket te nemen. Je zou er zelfs voor kunnen kiezen om alleen NPO 1, 2 en 3 te ontvangen en de rest te streamen, bijvoorbeeld via een dienst als KIJK. Let daarnaast op extra opties, die kosten geld en wellicht maak je hier geen gebruik van.

Alles onder één dak

Je internet, tv- en telefoonabonnement bij één en dezelfde aanbieder afsluiten, kan voordelen opleveren. Zo krijg je bij KPN tot € 7,50 korting op je mobiele abonnement, een gratis pluspakket met 25 extra tv-zenders en maandelijks € 5,- entertainmentkorting, dit kun je bijvoorbeeld inzetten voor Spotify of Netflix. Dat is mooi meegenomen.

Snelheid

De verbinding is verantwoordelijk voor de snelheid, je kunt kiezen tussen glasvezel, DSL en kabel. Deze eerste is het allersnelst maar nog niet overal beschikbaar. DSL is de goedkoopste maar niet overal even snel, het hangt er vanaf hoe ver je van de wijkcentrale woont. De kabel is een snelle en stabiele verbinding, wel zijn er minder aanbieders.

Ook de snelheid van het internet is niet onbelangrijk, mocht je een alles in één pakket afsluiten. Maar bij supersonisch snel internet kun je vraagtekens zetten. Het beste doe je online een testje om te kijken hoeveel je daadwerkelijk nodig hebt.

Bron: Consumentenbond