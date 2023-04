Zó bespaar je geld op het openbaar opladen van je elektrische auto

Natuurlijk kun je je elektrische auto aan de eerste de beste openbare laadpaal hangen, maar hé, in deze dure tijden is iedere bespaarde euro mooi meegenomen. Even speuren naar de goedkoopste optie is de moeite waard, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise. De ene openbare laadpaal is namelijk de andere niet, benadrukken zij. Zo is het gemiddelde oplaadtarief in Utrecht 79 cent per kWh, maar liefst 230 procent meer dan in Rotterdam!

Bespaar op openbaar laden

Ook per laadpaal verschillen de tarieven behoorlijk. In de gemeente Amsterdam zijn er acht verschillende laadtarieven, in Rotterdam maar twee. Deels komt dat door de contracten, die aanbieders hebben gesloten met de energiemaatschappijen. Wie een langlopend contract heeft, kan van ‘oude’ lage tarieven gebruikmaken.

Wil je geld besparen bij het openbaar opladen van je elektrische auto? Dan kun je de volgende dingen doen:

1. Ga voorbereid op pad

In een oerwoud van laadpalen de goedkoopste vinden, kan nogal een uitdaging zijn. Zeker omdat het tarief niet op de laadpalen vermeld staat. Kieskeurig.nl heeft een handige kaart met daarop meer dan 80.000 laadpalen in Nederland én hun tarieven. Ook kun je apps zoals Plugsurfing of Chargemap gebruiken om binnen Europa publieke laadpalen te vinden.

2. Check je laadpas

Je laadpas kan bij de ene paal minder voordelig zijn dan bij de andere, vanwege prijsafspraken tussen aanbieders en exploitanten van laadpalen. Check dus even welke laadpas je hebt en of er bijvoorbeeld een starttarief geldt.

3. Kies voor snelladen

Snelladen heeft een duur imago — gemak komt immers met een prijs. Toch is dit niet altijd het geval, zoals momenteel in Amsterdam en Utrecht. Deins er dus niet meteen voor terug, maar vergelijk de tarieven.

Bron: AD.nl, Autovisie.nl