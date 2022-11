Zo bespaar je op je wasdroger

Sluipverbruik

Je kunt je kleding sowieso niet te lang in de trommel laten zitten. Het is een goed idee om het er zo snel mogelijk uit te halen, zo verbruik je niet onnodig meer energie doordat de machine op de stand-by of antikreukstand blijft staan.

Maak het filter schoon

Wil je flink besparen, maak het filter dan regelmatig schoon. Wanneer stof ophoopt, neemt het energieverbruik toe - soms tot wel 40 procent. De droogtijd is langer en de was blijft vochtiger. Door de filters van je wasdroger regelmatig schoon te maken voorkom je dit en heb je minder risico op brandgevaar. Een win-winsituatie dus.

Draai geen kleine wasjes

De trommel propvol stoppen is geen goed idee, maar draai ook geen halve wasjes. Heb je niet voldoende voor een volle trommel, stop dan het wasgoed dat strijkdroog en kastdroog moet worden bij elkaar en stel een strijkdroogprogramma in. Is het klaar, dan haal je het strijkgoed eruit. De rest kun je verder laten drogen.

Zet de wasdroger in een warme ruimte

Het loont om de machine in een warme ruimte te zetten. In een koude ruimt verbruikt de droger meer energie. Zet de wasdroger dus liever niet in een koude garage of zolderkamer.

Geen wasdroger maar een droger in huis, zo is je was in een mum van tijd droog:

Bron: Consumentenbond