Zo houd je geld over aan het einde van de maand

Meer sparen? Minder uitgeven? Heb jij ook allerlei goede geldvoornemens? Met deze tips heb je meer controle over je uitgaven en houd je aan het eind van de maand nog wat over.

Houd vast aan een budget

Deel je inkomen op in stukken. Dat schept orde in de chaos en je weet beter hoeveel geld je waaraan kunt besteden. Dit is een richtlijn:

- Ongeveer 50% van je inkomen gaat naar vaste lasten zoals huur, belasting, gas-water- en licht en natuurlijk je boodschappen

- Ongeveer 30% van je inkomen gaat naar ‘leuke dingen’: winkelen, uiteten of bijvoorbeeld naar de bioscoop

- Ongeveer 20% van je inkomen gebruik je om schulden af te lossen of om te sparen

Je kunt natuurlijk meer dan 20% gebruiken om te sparen of af te lossen, maar zorg wel dat je bij de eerste twee binnen jouw afgesproken budget blijft.

Tip: Het Nibud heeft op de website handige stappenplannen en Excel-sheets om zo’n begroting te kunnen maken.

Wees kritisch op wat je koopt

Het is zó makkelijk om je pinpas (of telefoon, nóg makkelijker) tegen dat apparaat te houden. Kaching! Toch is het veel verstandiger om kritisch te zijn op je aankopen. Ga bij alles wat je aanschaft na of je het echt nodig hebt of alleen graag wil hebben.

Als je boodschappen doet, maak dan een lijstje en houd je daaraan. Zo voorkom je dat je te veel koopt. Oh, en ga voor een winkelwagentje! Volgens onderzoek ben je dan geneigd minder te kopen. Het is ook slim om goed de inhoud van je kledingkast te checken voordat je gaat shoppen. Maak bijvoorbeeld een moodboard met items die je nog nodig hebt of graag wil hebben, zo weet je zeker dat je geen miskopen doet.

Stel een weekbudget in

Pin elke week genoeg geld om het zeven dagen uit te houden. Doe van dat geld vervolgens alleen boodschappen en andere noodzakelijke dingen. Gebruik alleen het gepinde geld en laat eventueel je pinpas thuis om verleidingen te weerstaan. Hierdoor kun je geen uitgaven doen die je niet kunt betalen en dus ook niet nodig hebt. Je kunt er ook een ‘aparte rekening' voor inrichten.

Houd overzicht

Houd je afschriften goed in de gaten en bewaar kassabonnen. Je houdt dan overzicht van wat je precies uitgeeft en voorkom je dat het geld uit je portemonnee vliegt. Kijk elke week op je rekening en houd goed bij hoeveel je hebt uitgegeven. Zo weet je precies wat je nog kunt uitgeven.

Maak een potje voor onverwachte uitgaven

Er zijn altijd kosten die je niet hebt ingecalculeerd. Je wasmachine gaat stuk, je hebt autopech, soms heb je het nou eenmaal niet in de hand. Deze kosten zijn vaak hoog, dus bescherm jezelf voor deze ongemakken en maak een ‘noodpotje’. Al het geld dat je hiervoor spaart is mooi meegenomen, maar het beste is om twee tot drie salarissen vooruit te sparen.

Of pak het lekker rigoureus aan en houd een ‘no-spend week’:

Bron: Vriendin