Zó maak je dit jaar nog slim gebruik van je zorgverzekering, waardoor je in 2023 kunt besparen

Finance blogger en financieel coach Sabine Samsom van Financequeen.nl legt uit hoe je dat doet.

Maak slim gebruik van je zorgverzekering

“Het kan interessant zijn om nog snel in 2022 gebruik te maken van de zorg die binnen jouw dekking valt. Zo kun je wellicht in 2023 voor een goedkopere verzekering kiezen. Ook kun je slim omgaan met je eigen risico waardoor je geld kunt besparen”, legt Sabine uit.

Eigen risico

Allereerst over dat eigen risico. Sabine: “Voor zorg uit de basisverzekering geldt een eigen risico van minimaal € 385. Je kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico in ruil voor premiekorting. Het hoogste eigen risico is € 885, er zijn ook wat tussenstappen. Als je het eigen risico voor 2022 al hebt verbruikt, kun je nu zonder extra kosten gebruik maken van meer zorg.”

Of het slim is om je eigen risico te verhogen, zochten we al eerder voor je uit.

Slim plannen

Wees daarin geen dief van je eigen portemonnee, adviseert Sabine: “Stel dat je nog een ziekenhuiscontrole moet plannen die € 200 kost, dan kan het slim zijn om dat nog in 2022 te doen. Je eigen risico heb je immers al verbruikt. In 2023 begin je opnieuw met een eigen risico. Wellicht maak je je eigen risico in dat jaar niet (helemaal) op en dan betaal je de € 200 voor die ziekenhuiscontrole wel zelf, terwijl diezelfde behandeling je in 2022 niks zou kosten.”

Uitstellen kan ook slim zijn

Heb je je eigen risico nog niet verbruikt? “Dan kan het juist slim zijn om de zorg uit te stellen tot het nieuwe jaar, als dat mogelijk is. Later dat jaar maak je wellicht nog extra zorgkosten die onder het eigen risico vallen, waardoor je eerder in aanmerking komt voor gratis zorg.”

Voor welke zorg ben je aanvullend verzekerd?

Naast het eigen risico is het ook slim om eens te kijken naar de zorg waarvoor je aanvullend bent verzekerd. “Naast de verplichte basisverzekering zijn heel veel Nederlanders aanvullend verzekerd. Veel te goed verzekerd zelfs. Een groot deel van de Nederlanders gebruikt helemaal geen zorg uit de aanvullende verzekering. Ze hebben ’m ‘voor het geval dat’. In veel gevallen kunnen die mensen de aanvullende dekking in het volgende jaar prima opzeggen en zo tot tientallen euro’s per maand besparen”, legt Sabine uit.

Nieuwe bril of tandartsbehandeling?

Je kunt natuurlijk wel kijken of je in 2022 nog gebruik wil maken van die zorg. Je betaalt er immers voor: “Welke zorg je nog zou kunnen gebruiken uit de aanvullende verzekering, ligt aan de dekking die je hebt. Denk aan een nieuwe bril, reizigersvaccinaties, behandelingen bij de fysio, een dure behandeling bij de tandarts of alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur.”

Doe niks waarvoor je nu niet verzekerd bent

“Andersom kan het ook voordelig zijn om zorg juist uit te stellen tot 2023 en de nieuwe aanvullende zorgverzekering daarop te laten aansluiten. Moet je kind een beugel en ben je daar nu niet voor verzekerd? Zorg dan dat je in 2023 een verzekering hebt die dat wel vergoedt”, aldus Sabine.

