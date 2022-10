Zoveel geld bespaar je door te douchen in de sportschool

Om hierachter te komen moet je natuurlijk weten wat het kost om thuis te douchen. Daar heeft het Nibud een berekening van. Zij stellen dat een gemiddelde douchebeurt van 9 minuten (65 liter warm water) je € 0,72 kost. Ze gaan hierbij wel uit van een gasboiler, bij een elektrische boiler is dat € 0,84. Hoe langer je doucht, hoe hoger de kosten uiteraard zijn.

Kosten om te douchen

Een kanttekening: het Nibud maakte deze berekening aan de hand van de tarieven van afgelopen juli. En, je raadt het al, inmiddels zijn die alweer iets gestegen. Met de tarieven van nu betaal je voor een douchebeurt van 9 minuten ongeveer € 1. En dan zijn we er nog niet, want als je een pechvogel bent die onlangs een nieuw energiecontract heeft moeten afsluiten, kan het zo zo zijn dat je veel meer per kuub betaalt. Een keertje douchen kan dan zomaar tot € 2 kosten.

Sportschool

Er zijn dus nogal wat variabelen, maar we gaan er vanuit dat 9 minuten douchen bij de meeste mensen tussen de € 1 en € 2 kost. Bij de goedkoopste sportscholen van ons land betaal je zo’n € 20 per maand voor je abonnement. Je moet dan 10-20 keer per maand bij de sportschool douchen om dit abonnement eruit te halen. Dat is aardig wat! Speciaal een sportschoolabonnement afsluiten voor het douchen, is daarom niet per se aan te raden. Wel is het natuurlijk slim om na het sporten te douchen in de gym als je tóch al een abonnement hebt. Want je weet wat ze zeggen: alle kleine beetjes helpen.

Besparen op je vaste lasten, het klinkt onmogelijk. Toch kun je wel degelijk geld besparen als je op een aantal dingen let. Gezinsvlogger Doortje geeft 3 tips:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: GLD