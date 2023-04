5 redenen waarom je niet afvalt terwijl je wel gezond eet en genoeg beweegt

Santé somt vijf redenen op waarom je ondanks een gezond voedingspatroon en genoeg beweging geen gewicht verliest.

1. Je eet te veel

Van sommige voedingsmiddelen hoef je echt niet veel te eten om aan je gezonde voedingsstoffen te komen. Kokosolie, avocado en noten zijn bijvoorbeeld gezond omdat ze veel onverzadigde vetten bevatten, maar ze zijn óók calorierijk. Verklein je portie dus tot een kwart avocado in plaats van een hele. En eet geen bakje noten, maar een handje. In dit artikel lees je hoe je vuist je letterlijk vertelt hoeveel je het beste kunt eten.

2. Je drinkt calorieën

Genoeg water drinken is belangrijk om af te vallen. Het ondersteunt namelijk de spijsvertering en helpt gifstoffen af te voeren. Vermijd echter calorierijke drankjes, zoals suikerhoudende frisdranken, maar ook vruchtensappen, smoothies en wijn. Kies voor koffie en thee zonder suiker.

Extra tip: drink een half uur voor het eten twee glazen water. Deze zorgen ervoor dat je hongergevoel afneemt en geven je sneller een verzadigd gevoel.

3. Je eet op de verkeerde momenten

Het is niet verstandig om de hele dag door te eten óf om jezelf uit te hongeren. Kies liever voor drie of vier eetmomenten per dag. Zo krijgt je lichaam genoeg tijd om de calorieën te verbranden én voorkom je dat je te veel eet uit hongergevoel. Dat kan namelijk gebeuren als je niet vaak genoeg eet. Ook houden drie of vier eetmomenten je bloedsuikerspiegel op peil, waardoor vetreserves tussen de maaltijden door worden verbrand en ’s nachts makkelijker worden verbruikt.

4. Je eet te veel na het sporten

Het idee dat je na het sporten veel moet eten, berust op een fabeltje. Die proteïneshake na je work-out heeft je lichaam helemaal niet nodig, tenzij je duursporter bent of extreem veel sport. Een kleine snack van tevoren en achteraf kan uiteraard wel, bijvoorbeeld als het langer dan twee uur duurt voor je hebt gegeten of weer eet.

5. Je slaapt niet genoeg

Hoe korter je nachten, hoe kleiner de kans dat je afvalt. Hoe dat komt? De hippocampus in je hersenen speelt een grote rol bij eetgedrag en gewichtsregulatie. Deze krimpt bij een chronisch slaaptekort, wat leidt tot gewichtstoename of het minder snel verliezen van overtollige kilo’s. Ook zorgt te weinig slaap voor disbalans in de hormonen die je eetlust en honger reguleren. Het vermindert de stof leptine, die de eetlust onderdrukt, en verhoogt de stof ghrelin, die juist honger veroorzaakt. Je lichaam heeft ritme nodig om de hormoonhuishouding op peil te houden.

Afvallen? In onderstaande video vertelt dr. Rutger wat je het beste wel en niet kan doen.

Bron: Santé