Afvallen? Dan kun je het beste om 17:00 uur al avondeten

In Nederland dineren we al relatief vroeg. Als je op vakantie gaan naar Spanje of Portugal word je weer even met je neus op de feiten gedrukt: jouw knorrende maag is daar pas rond een uurtje of 21:00 aan de beurt. Maar volgens de nieuwe studie zouden zelfs wij Nederlanders nóg vroeger moeten eten.

Ideale tijdstip voor het avondeten

Volgens de studie is 17:00 uur het ideale tijdstip. Je zou denken dat dit wat je gezondheid betreft niet zoveel verschil maakt, maar dat is dus mooi wel zo! Volgens de WHO heeft zes op de tien Europeanen overgewicht. Dat zorgt voor risico’s als chronische ziektes, kanker en andere aandoeningen. Het tijdstip waarop je je avondmaal nuttigt wijzigen, kan die risico’s verminderen, aldus de studie van Harvard Medical School.

Risico op obesitas

Hoofdonderzoeker Frank Scheer: “Eerder onderzoek toonde al dat laat eten geassocieerd wordt met een verhoogd risico op obesitas en met minder succes bij het afvallen. We wilden verklaren waarom laat eten dat risico precies verhoogt.”

Het onderzoek

Hoe het onderzoek precies te werk ging? Er deden zestien deelnemers met een verhoogd BMI mee. Zij werden verdeeld in twee groepen. De ene groep at hun avondmaal al om 17:00 uur, de andere groep pas vier uur later. De laatste twee weken voor het onderzoek kregen de deelnemers ook slaap- en waakschema’s en volgden ze strikte, identieke diëten. De omgevingsfactoren bij de deelnemers werden zoveel mogelijk gelijk houden. Zo ook hun fysieke activiteit.

Resultaat

Wat bleek nou? Er waren grote verschillen tussen de eerste en de tweede groep. De verschillen zaten ‘m vooral in het hongergevoel, de manier waarop de deelnemers calorieën verbrandden en de manier waarop vet werd opgeslagen. Wie later at, verloor sneller het verzadigde gevoel. Wie vroeger at, bleef langer verzadigd en had de rest van de dag minder zin in zoetigheid. Ook werd door de late groep het vet langzamer verbrand. Het vetpercentage lag dus hoger.

Zo vroeg mogelijk

Hoofdonderzoeker Frank Scheer: “In het experiment hebben we gekeken naar calorie-inname, fysieke activiteit, slaap en blootstelling aan licht. In het echte leven kunnen heel veel van die factoren worden beïnvloed door het tijdstip waarop iemand eet. En dat is dus beter zo vroeg mogelijk.”

En mag er dan wel een glaasje wijn bij of niet?

Bron: Harvard