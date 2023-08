Afvallen? Déze invloed heeft alcohol op je vetverbranding volgens een diëtist

Libelle besprak de invloed van alcohol op de vetverbranding met diëtiste Desiré van der Kruk.

Alcohol als gifstof

“Een regelmatige alcoholinname is niet alleen schadelijk voor je algehele gezondheid, maar ook voor je vetverbranding”, begint Van der Kruk. “Alcohol wordt namelijk door je lichaam omgezet in onder andere aceetaldehyde, een stof die giftig is voor je lichaam. Bij een overschot kan het je DNA beschadigen en het herstel van DNA belemmeren. Je lichaam wil aceetaldehyde daarom zo snel mogelijk afbreken. Andere processen komen daardoor op een lager pitje te staan, zoals je vetverbranding. Je slaat dan sneller energie op in lichaamsvet, met name rondom de buik”

Verstoorde vetverbranding

Volgens Van der Kruk spelen meerdere factoren een rol als het aankomt op aankomen in vet door alcohol. “ Één daarvan is dat alcohol een hoop calorieën bevat”, vertelt de diëtiste. “Daarnaast is het vaak zo dat alcohol en ongezond eten, zoals bittergarnituur of chips, hand in hand gaan, waardoor alcohol vaak een ongezond startpunt is voor nóg meer ongezonde dingen.”

“Uit een onderzoek onder bierdrinkers blijkt dat dan ook dat een dagelijkse inname van 500 milliliter bier sterk wordt geassocieerd met buikvet”, vervolgt Van der Kruk. “Volgens een ander onderzoek, waarin drank in het algemeen werd onderzocht, worden vier glazen alcohol óf meer gelinkt aan een toename van buikvet. Het effect is het laagst bij mensen die één glas alcohol per dag- óf minder dan dat drinken.”

Ongezond startpunt bij het afvallen

Voor een optimale vetverbranding laat je alcohol volgens de diëtiste dan ook liever staan óf minder je je alcoholinname. “De gemiddelde Nederlander drinkt één glas alcohol per dag en met oog op de vetverbranding zou dat ook niet meer moeten zijn. Helemaal niet drinken is het beste. Hoewel één glas per dag misschien geen grote invloed heeft op je gewicht, kan het wel bijvoorbeeld het risico op kanker vergroten.”

Dranken met minder calorieën

Als je tóch alcohol wil blijven drinken, dan is het volgens de diëtiste verstandig om voor de dranken met de minste calorieën te gaan. Welke dat zijn? Voor Libelle maakte zij een lijstje.

Gin tonic (‘normale’ tonic vervangen door een light-variant)

Rum cola (‘normale’ cola vervangen door cola zero of een light-variant)

Champagne

Vodka lime spritz

Light- of alcoholvrij bier

Droge witte wijn

Alcohol vrije wijn

Rosé

Sport jij je helemaal suf, maar zie je geen enkel resultaat op de weegschaal? Diëtiste Wendy legt uit hoe dit kan en waarop je kunt letten. Want voor afvallen is vaak meer nodig dan sporten alleen.