Afvallen? Laat de cocktails dan staan en drink liever dít alcoholische drankje

Dat meldt de Duitse website Freundin.

Liever geen alcohol

Eerlijk is eerlijk: gewichtsverlies en alcoholische dranken gaan niet goed samen. Alcoholische drankjes kunnen veel calorieën, suiker of vet bevatten. Alles wat een dieet in de weg staat, dus. Water of alcoholvrije cocktails zijn betere opties, zoals deze matcha mocktail.

Liever bier dan cocktails

Toch behoefte aan alcohol? Laat de heerlijke, maar mierzoete cocktails dan staan en kies liever voor bier. Want in cocktails zitten over het algemeen veel suikers.

Welk bier?

Welk biertje daarbij de beste keuze is? Alcoholvrij bier, aangezien alcohol over het algemeen de vetverbranding onderdrukt. Verlang je toch naar bier met alcohol, dan is witbier een stuk lager in calorieën dan pils. Ook Radler is een goede optie.

Tip: drink bij elk biertje evenveel water. Dat rekt de calorieën en het alcoholgehalte van het bier in het lichaam.

Bron: Freundin.de