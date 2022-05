Afvallen met déze TikTok-trend is gevaarlijker dan je denkt

Nou, nee. Sterker nog, Insider vroeg een aantal experts naar hun mening en dit soort video’s zou zelfs eerder slecht voor je zijn dan goed.

Afvallen met de perfecte work-out

De beweging werd op TikTok voornamelijk gedeeld door janny14906. In veel video’s werd aangegeven dat je alles kon eten en toch zou afvallen als je deze beweging slechts vijf minuten per dag zou doen. Dat is de perfecte work-out, zul je wellicht denken.

Niet dus. Insider heeft het even nagevraagd en het blijkt helemaal niet te werken. Personal trainer Sohee Lee legt uit waarom niet: om te kunnen afvallen moet je namelijk meer calorieën verbranden dan je binnenkrijgt. “Dit soort advies zorgt er juist voor dat mensen in de problemen komen: ze gaan ‘even’ hardlopen en proppen zich daarna vol, waardoor ze aankomen”, aldus Lee.

Bewegen is altijd goed, maar...

De beweging in de video ziet er best makkelijk uit, maar alleen kijken naar een beweging is niet altijd genoeg om te weten wat je nu écht moet doen. Het kan dan ook zomaar gebeuren dat je een verkeerde beweging maakt. En hoewel bewegen eigenlijk altijd goed voor je is, doen sommige bewegingen meer kwaad dan goed.

Nog wat nadelige effecten

Sohee Lee is niet de enige expert die om een mening werd gevraagd. Ook vroeg Insider psycholoog Şirin Atçeken om advies en zij waarschuwt niet alleen voor de effectiviteit (of het gebrek daaraan), maar ook voor de mentale schade die video’s met dit soort beloftes kunnen veroorzaken. Zo vertelt zij aan Insider dat, omdat de resultaten niet worden gehaald, mentale problemen kunnen opspelen zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen en een vertekend lichaamsbeeld. Zo perfect is deze work-out dus helemaal niet.

Bron: Insider