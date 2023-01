Bleekselderijsap is populair, maar hoe goed is het voor je?

Het drinken van bleekselderijsap lijkt een nieuwe gezondheidshype te zijn.

Wondersapje (of niet)

Dachten we dat de groene smoothie al hartstikke goed voor je was, schijnt het sap van een bleekselderij nóg meer voordelen voor je gezondheid te hebben. Waarom? Er zou veel vitamine A en mineralen inzitten, bleekselderij zou je bloedstroom reinigen en je stofwisseling op gang brengen. Maar dat is nog niet alles: de groene groente zou ook de natuurlijke zuurwaarden, HCL, van je maag herstellen. Het drinken van het sap (liefst zo'n 500 ml op een nuchtere maag) zou bovendien je immuunsysteem een boost geven én het zou ontgiftend en hydraterend werken.

Klinkt veelbelovend, maar wat is ervan waar? We vroegen het aan diëtiste Wendy Walrabenstein.

Niet zo'n lekkere smoothie

"Eerlijk is eerlijk, alleen bleekselderij vind ik niet zo lekker", begint Wendy over de smaak. "Als je daarentegen van bleekselderij, komkommer en citroen een mooie smoothiemix maakt, dan word ik daar best blij van (en voor wie er niet blij van wordt: echt, je kunt het leren). Het smaakt en er zitten inderdaad best wat vitamines en mineralen in, vooral vitamine A, kalium en calcium. Als je er een sapje van maakt met een juicer, dan gooi je helaas wel wat heilzame vezels weg, dus ik geef de voorkeur aan de blender, een smoothie dus. Maar uiteindelijk gaat er niets boven het eten van het hele product."

Lever

De claims dat bleekselderijsap ontgiftend werkt en je immuunsysteem een boost geeft, kan ze niet bevestigen. "Daar ontbreekt wetenschappelijk bewijs voor. Onze lever ontgift en wil je gaan detoxen, zorg dan gewoon dat je lever optimaal gezond is door zo min mogelijk alcohol te drinken en gezonde, vezelrijke voeding te nemen. Zoveel mogelijk plantaardig en met weinig suiker."

Beter dan sinaasappelsap



Er zijn artsen die erbij zweren om iedere ochtend op een nuchtere maag een halve liter selderijsap te drinken. Dit zou namelijk zorgen voor een optimale zuurgraad in de maag en goed werkende darmen. "Waar dit precies op gebaseerd is, weet ik niet", zegt Wendy kritisch. "Ik zou eerder pleiten voor af en toe een lekkere smoothie op basis van groenten en vooral veel héle groenten, dus niet uit blender of juicer. Anderzijds: liever dagelijks een glas selderijsap dan een glas sinaasappelsap, waar relatief veel suiker in zit. Want het is ook belangrijk waar je het mee vergelijkt. Had je anders een wijntje genomen, dan ben ik helemaal voor!"

Bron: Mensengezondheid.nu, Wendy Walrabenstein