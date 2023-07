Buikvet verbranden achter je bureau? Zó doe je dat volgens deze personal trainer

Het is immers wel zo fijn om zowel letterlijk als figuurlijk lekker in je vel te zitten.

De drie boosdoeners van buikvet

“De oorzaak van overtollig buikvet is moeilijk eenduidig te zeggen, omdat verschillende factoren een rol spelen”, begint Bruijn. “In de basis komt het namelijk neer op drie verschillende factoren: voeding, beweging en stress. Die staan enerzijds los van elkaar, maar gaan ook hand in hand. Daardoor is het belangrijk om deze stuk voor stuk aan te pakken als je van je overtollige buikvet afwil. Doe je dat, dan valt er veel winst te behalen.”

Mentale en fysieke klachten als gevolg

Het verminderen van overtollig buikvet is volgens de personal trainer meer dan de moeite waard, omdat de mentale en fysieke gevolgen groot kunnen zijn. “Zo heb je met overtollig buikvet meer kans op een te hoog cholesterol en op onder meer hartkwalen en diabetes type 2, maar ook alzheimer en verschillende kankersoorten. Mentale klachten, zoals onzekerheid en stress zijn vaak ook aan de orde.”

“Buikvet is bovendien gevaarlijker dan overgewicht in het algemeen”, stelt Bruijn. “Een beetje buikvet is niet erg, omdat dat de organen onder je buikwand beschermt, maar een overtollige hoeveelheid buikvet is dat wél. Hierbij gaat het om visceraal buikvet: het buikvet dat in je buikholte zit. Dit soort buikvet zorgt er namelijk voor dat er een gevaarlijke druk op de organen komt te staan. Dit heeft weer invloed op je hormoonhuishouding en je vetverbranding.”

Zó kun je tóch buikvet verbranden

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het verbranden van plaatselijk vet, zoals buikvet, volgens Bruijn helaas onmogelijk. “Wel kan het helpen als je een genetische aanleg hebt voor vetverbranding op specifieke plekken, maar dat is niet iedereen die dat wél zou willen ook daadwerkelijk gegeven.”

Wil je toch overtollig buikvet verbranden, dan moet je volgens de personal trainer met de drie voornaamste oorzaken van buikvet aan de slag. “Verbeter je voeding, verhoog je bewegingstijd en verminder stress. Begin bijvoorbeeld met het verminderen van je calorie-inname. Eet je normaalgesproken 2200 calorieën, maak daar dan nu bijvoorbeeld 1800 calorieën van.”

Ook meer bewegen is volgens Bruijn belangrijk. “Zorg dat je minstens 7000 stappen per dag zet. Ook drie keer in de week krachttrainen met de focus op je benen, rug en core zou wonderen kunnen doen, omdat dit de grootste lichaamsdelen zijn.”

Een sportfanaat hoef je voor het verbranden van buikvet volgens Bruijn overigens écht niet te zijn. “Geloof het of niet, maar het verbranden van buikvet zit ook ’m ook in de alledaagse dingen. Neem de trap, wandel naar de supermarkt en probeer geregeld van houding te wisselen”, vertelt ze daarover.

Ze vervolgt: “Ook zijn het verminderen van stress, een goede nachtrust en minderen of stoppen met alcohol en frisdrank heel belangrijk. Alcohol zet de vetverbranding namelijk tijdelijk op pauze, waardoor het nog veel moeilijker wordt om van dat buikvet af te komen. De hoeveelheid suikers in frisdrank zijn minstens zulke flinke boosdoeners.”

Buikvet verbranden achter je bureau

Naast het veranderen van je algehele leefstijl – want dat is volgens Bruijn wat je uiteindelijk op de lange termijn het verst zal brengen – zijn er ook handelingen die je achter je bureau kunt doen om buikvet te verbranden. Voor Libelle zet personal trainer Stijntje Bruijn wat tips op een rijtje.

Zorg voor afwisseling. “De hele dag in dezelfde houding zitten, is niet alleen slecht voor je lijf, maar ook voor je vetverbranding. Zorg er daarom voor dat je niet alleen zít, maar ga af en toe ook eens staan. Er zijn bureau’s die je omhoog kunt zetten, waardoor staand werken makkelijker wordt.”

Schaf een yogabal of een loopband aan. “Wil je jezelf op een positieve manier uitdagen, dan kun je naast wisselen van houding óók een yogabal- of loopband aanschaffen. Een yogabal zorgt voor een houding waarin je je buikspieren aanspant, wat de vetverbranding stimuleert. Ook loopbanden, die verkrijgbaar zijn in varianten die je onder je bureau kunt zetten, kunnen heel fijn zijn en goede resultaten opleveren. Zo beweeg je namelijk op momenten waarop je normaal gesproken zou zitten. En dat is toch weer winst!”

Verplaats je werkplek naar buiten. “Als het mogelijk is, kan het ook heel fijn zijn om je werkplek naar buiten te verplaatsen. Zo zorg je dat je genoeg frisse lucht krijgt en je even lekker in een andere omgeving bent om op die manier stress tegen te gaan. De hele dag binnenzitten heeft immers nog nooit iemand écht goed gedaan.”

Eet gezonde snacks met veel vezels. “Het kan heel verleidelijk zijn om jezelf tussen het harde werken door te belonen met een lekkere snack. Een lekkere snack hoeft alleen niet direct ongezond te zijn. Haal daarom lekkere, maar gezonde snacks in huis en dan het liefst met veel vezels. Deze snacks zijn namelijk ontzettend goed voor je stoelgang. Denk aan crackers (ook makkelijk zowel lekker als gezond te beleggen) of maak eens een vezelrijke maaltijdsalade.”

Drink zwarte koffie en thee zonder suiker. “De kans is groot dat je per dag een aantal kopjes koffie achterover tikt. Lekker, maar mét suiker niet heel bevorderlijk voor je overtollige buikvet. Probeer jezelf daarom af te leren om suiker in je koffie te doen. Geloof het of niet, maar dat went sneller dan je denkt en scheelt uiteindelijk een heleboel. Ben je een thee-drinker? Vervang de suiker dan voor honing of laat die ook gewoon lekker weg.”

Creëer rust om stress tegen te gaan. “Werk kan stressvol zijn. Een beetje stress is menselijk en oké, maar te veel stress natuurlijk niet. Probeer rust te creëeren. Dat is heel belangrijk, zowel voor je fysieke als voor je mentale gesteldheid.”

Neem al wandelend deel aan vergaderingen. "Zit je de hele dag achter je bureau en wil je alsnog vet verbranden? Dan is het soms ook goed om je bureau gewoon even achter je te laten. Heb je een vergadering waarin je vooral moet luisteren of praten? Neem dan al wandelend deel aan die vergadering. Oortjes in en gaan met die banaan, want zo kom je al snel aan die 7000 stappen!"

Eet op vaste tijdstippen en met aandacht. “Als je op vaste tijdstippen eet, dan blijft je stoelgang in balans. Probeer daarom op vaste tijden te ontbijten, lunchen en dineren en neem ook je tussendoortjes op vaste tijdstippen.”

