Diëtist Wendy Walrabenstein: “Ga niet op dieet, maar verbeter je leefstijl”

Wanneer begon jouw interesse voor een gezonde leefstijl?

“Toen ik een heel leuke man leerde kennen. Er kleefde helaas een groot nadeel aan hem: hij was 23 jaar ouder! In mijn achterhoofd was ik daardoor steeds bezig met de vraag hoe ik ’m zo fit en gezond mogelijk kon houden. Behoorlijk noodzakelijk, want we waren allebei nogal bourgondisch ingesteld en niet ongevoelig voor lekker eten en een goed glas wijn. Toen we voor mijn werk – als econoom in de financiële wereld – naar Italië verhuisden, ging het mis. We deden ons tegoed aan pasta en hompen gorgonzola en waren binnen twee maanden dichtgegroeid. Het was duidelijk: de knop moest om!”

Maar hoe?

“We ging meer klassiek mediterraan eten, met meer groenten, kleinere stukjes vlees en minder suiker. En we gingen wandelen. Lekker de natuur in. Ondertussen verdiepte ik me steeds meer in een gezonde leefstijl. Zo las ik veel over de Blue Zones, vijf gebieden waar mensen langer én gezonder leven dan ergens anders op aarde, zoals bijvoorbeeld Japan en Italië. Ook Bill Clinton inspireerde me om me verder te verdiepen in een gezondere leefstijl.”

Bill Clinton?

“Ja, het was me opgevallen dat die van een man met overgewicht en hartproblemen was getransformeerd in een slanke, fitte vent. Het bleek het resultaat van een plantaardig dieet. Dus toen mijn man in diezelfde periode Eating animals van Jonathan Safran Foer las en uit dierenliefde besloot geen vlees meer te consumeren, gingen we steeds plantaardiger eten. Het ging met vallen en opstaan, maar inmiddels kan ik zeggen dat het ons veel heeft gebracht. Die leuke man is van al z’n dagelijkse medicatie af en ik ben 10 kilo lichter, fitter en energieker dan ooit.”

Kortom, we moeten plantaardig eten?

“Zo zwart-wit zou ik het niet stellen. Ja, gebaseerd op de wetenschap is plantaardig en onbewerkt voedsel de betere keuze voor een maximale gezondheid, maar je hoeft echt niet 100% vegan te worden. Ik probeer zelf zo min mogelijk dierlijke producten te eten – voor mijn gezondheid en het milieu. Maar dat is mijn weg. Jij kunt daarin ook jouw eigen weg vinden, want alleen een leefstijl die bij jou persoonlijk past, houd je een leven lang vol.”

Jouw weg betekende ook: opnieuw de schoolbanken in.

“Ja, ik ging Voeding & Diëtetiek studeren, een klassieke opleiding waar ik de gezonde basis leerde, gebaseerd op de Schijf van Vijf. Als we die richtlijnen volgen, zouden we met z’n allen een stuk gezonder zijn. Maar natuurlijk kan het altijd beter – en juist dát ben ik gaan uitpluizen. Momenteel doe ik onderzoek naar het effect van een leefstijlprogramma bestaande uit plantaardige voeding, stressmanagement en beweging, op patiënten met de welvaartsaandoeningen reuma en artrose. De resultaten zijn veelbelovend!”

Dus gezond leven is meer dan gezond eten?

“Zeker! Gezond leven gaat over voeding, maar ook over beweging en ontspanning. Alles wat bijdraagt aan de verbetering van jouw fysieke én mentale gezondheid. Dat klinkt groots, maar een gezonde leefstijl wordt behapbaar door het beetje bij beetje aan te pakken. Dus door je doelen én stappen niet groot te maken, maar juist klein. Een paar praktische tips? Probeer zo onbewerkt mogelijk te eten. Eet meer groenten en fruit en kies bij granen altijd voor volkoren. Kijk welke dierlijke producten je makkelijk kunt skippen, bijvoorbeeld de melk in je koffie. Bewaar je glaasje wijn voor het weekend. Focus op lekker veel bewegen: dus maak dat extra ommetje, pak vaker de trap en fiets naar je werk. Op deze manier word je niet alleen op een leuke manier gezond oud, maar krijg je als bonus ook een beter humeur, meer energie en een slanker lijf.’

Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist?

“Dat klinkt een stuk gezelliger dan het in werkelijkheid is. Wat nauwelijks wordt gerealiseerd, is dat je door ongezond te leven (roken, alcohol, slechte voeding, stress, onvoldoende slaap en onvoldoende beweging) niet alleen korter leeft, maar ook dat die laatste jaren van een echt magere kwaliteit zijn. Stel jezelf daarom de vraag: hoe wil ik oud worden?”