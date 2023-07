Dít ontbijt helpt de hele dag tegen een glucosedip

Ben je het gewend om zoet te ontbijten en verlang je ‘s ochtends naar niets anders dan een chocoladebroodje, vanilleyoghurt met granola en allerlei toppings of een smoothiebowl? Dan kun je daar voortaan beter mee stoppen.

Energielevel

Zoete ontbijtjes zorgen ervoor dat je hersenen het gelukshormoon dopamine vrijgeven, en dus dat je geniet. Desondanks zijn ze op de lange duur niet voordelig, want ze geven je lichaam niet de energie die het nodig heeft om de dag door te komen. Je begint de dag als het ware met een korte glucosepiek, ofwel een piek in je bloedsuikerspiegel, waardoor je lichaam insuline vrijgeeft en je later op de dag last hebt van enorme cravings en je je eerder hongerig en moe voelt.

Dít ontbijt is de oplossing

Jessie Inchauspé, ook wel de Glucose Goddess genoemd, heeft daarvoor dé ultieme oplossing. Hartige ontbijtjes - met hetzelfde aantal calorieën - houden je glucosepeil stabiel en geven langdurig energie, waardoor je veel minder snel weer trek hebt en er de hele dag tegenaan kunt, zonder last te krijgen van de welbekende crash.

Tips

Inspiratie nodig voor hartige ontbijtjes? Kies voortaan voor een avocado toast, een omelet met ham en kaas, havermoutpap of ongezoete yoghurt.

Glucosetrucs

In dít artikel lees je nog een aantal andere glucosetrucs die voorkomen dat je tussen de maaltijden door telkens naar de keuken loopt om te snacken.

Hoe gezond is ontbijten eigenlijk? In onderstaande video legt Libelle’s diëtiste Wendy Walrabenstein het uit.

Bron: Instagram, Glucosegoddess.com