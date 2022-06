Hanny Roskamp (59) slikte een medicijn tegen overgewicht: “Ik viel 22 kilo af en voel me 10 jaar jonger”

Mijn gewicht is al drie maanden stabiel. Ik ben niet aangekomen en ook niet afgevallen. Dat eerste is het goede nieuws en een klein wonder. De goede periode is aangebroken. In de zomer is het makkelijker om actief te zijn. Ik ga zeker drie keer per week zwemmen in het buitenbad, naast het normale regime van sportschool en 10.000 stappen per dag. Ook helpt het enorm dat ik geen trek heb in stamppot. En de zin in zoetigheid laat zich in de zomer makkelijk stillen met aardbeien en ander zomerfruit. Ik merk ook dat een kleine zonde op zijn tijd best kan, als ik daarna maar weer de draad oppak. En dat doe ik, dankzij de wind in de rug van de medicatie. Ik kom niet terecht in de negatieve spiraal van een keer teveel eten en dan maar helemaal de bijl erbij neergooien, om drie weken later te ontdekken dat ik 5 kilo zwaarder ben. Of, nog erger, om dan drie maanden lang zo bang te zijn voor de weegschaal dat ik me helemaal niet meer weeg. En dan vervolgens te ontdekken dat er weer tien kilo bij is. Want zo snel kan dat bij mij gaan. Dus het gaat goed!

Nog tien kilo eraf

Maar dat ik niet meer ben afgevallen, vind ik lastig. Eigenlijk wil ik er nog tien kilo af. Dan heb ik een buffer voor de winterkilo’s, die er straks - ondanks de medicijnen - ongetwijfeld zullen bijkomen. Bovendien ben ik dan echt waar ik wil zijn, bij een ‘normale’ BMI onder de 25.

Een saboteur in mijn hoofd

Toch lukt het me niet om de extra moeite te doen, die daarvoor nodig is. Net alsof er een kleine saboteur in mijn hoofd woont, die elke dag een ander smoesje verzint om iets extra’s te eten of te drinken. Zo kom ik steeds uit op 2000 calorieën in plaats van de gewenste 1600 die nodig zijn om de weegschaal een zetje naar beneden te geven.

Het gewicht accepteren

Ik leg het voor aan Rens, mijn afvalcoach. Mijn glaasje wijn speelt een rol, maar misschien is het niet realistisch om meer te willen afvallen, is onze conclusie. Misschien is dit het gewicht dat bij me past, waarbij ik me goed en gezond voel en waarbij ik zo af en toe kan genieten van iets lekkers, wat voor mij ook hoort bij een fijn leven. De kunst is om het gewicht te accepteren dat daarbij hoort.

Medicijn tegen overgewicht

Maar er is ook goed nieuws onderweg. Na de zomer komt er een versie van mijn medicijn op de markt dat nog beter werkt en dat in plaats van dagelijks, wekelijks wordt geïnjecteerd. Misschien dat ik daarmee het laatste zetje krijg.

Ik durf weer op de foto

En gebeurt dat niet? Dan tel ik nog steeds elke dag mijn zegeningen. Ik durf weer helemaal op een foto met benen en buik in plaats van een portret van mijn bovenlichaam (of nee, doe maar mijn gezicht alleen) waarbij ik mijn buik bedek met een te dikke arm. En ik kijk vol trots naar het resultaat, zonder schaamte.

De zwaarte is verdwenen

Ik leef me helemaal uit met mijn garderobe. Wat vroeger strak zat, zit nu gegoten. Wat echt te wijd is, is verdwenen naar de kringloop en er hangen een paar nieuwe jurken in een normale maat. Maar het belangrijkste is dat ik me zo fantastisch voel. Vol energie, gezond, fit, tien jaar jonger. Het is net alsof met die 22 kilo die ik ben afgevallen, ook de zwaarte uit mijn bestaan is verdwenen.