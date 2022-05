Het Alizonne-dieet: alles over hét dieet waar de BN'ers bij zweren

Zangeres Shirma Rouse viel in 2020 50 kilo af. Dit deed ze door veel te sporten én dankzij het Alizonne-dieet. Dit dieet kreeg ze aangeraden door zangeres Trijntje Oosterhuis die er ook veel kilo's mee kwijt raakte. OG3NE-zangeres Shelley Vol verloor maar liefst 25 kilo is afgevallen en onlangs vertelde Edsilia Romley ook hoe met dit dieet 20 kilo afviel. En zo zouden er nog tal van BN'ers zijn die hun slanke figuur te danken hebben aan Alizonne.

Hoe werkt het Alizonne-dieet?

Wanneer BN'ers aan het Alizonne-dieet doen, krijgen ze hierbij professionele begeleiding. Het dieet is ontwikkeld door Claudia van der Lugt en is gericht op snel en verantwoord afvallen, verbetering van de lichaamscontouren, stabilisatie op het streefgewicht en de optimalisering van de algehele gezondheid. De professionals nemen hierbij je metabolisme goed onder de loep.

Contourshaping

Op de website van het Alizonne-dieet lezen we: "De Alizonne Therapie garandeert je gewichtsverlies mét behoud van spierweefsel. Als afvallen nodig is wil je juist het vetweefsel verliezen daar waar je het stoort. Dus shaping van je lichaamscontouren. Wij kunnen 2 in 1 doen. Gewichtsverlies door vetvermindering de storende vetophopingen. Dat is contourshaping weight loss."

Therapie

Ook lezen we op de site dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal technieken. Zo komt er een (niet-chirurgische) behandeling van het onderhuidse vetweefsels met ultrasonore trillingen en radiofrequentie behandelingen bij kijken. Daarnaast horen er bindweefselmassages bij, voor een verbeterde doorbloeding van de huid, afvoer van vloeistoffen en vet via je lymfeklieren, inkrimpen van huidverslapping, afbraak van cellulitis en contourverbetering. Daarnaast krijg je een specialistisch persoonlijk dieet op basis van voedselsupplementen van aminozuren. Hoewel de BN'ers vooral spreken over het Alizonne-dieet, wordt het geheel op de website Alizonne Therapie genoemd: het dieet én de behandelingen samen maken het verschil.

Light en Kids

Hoef jij geen 50 kilo af te vallen net als Shirma en ook geen 25 kilo net als Shelley? Maar wil je wel je lichaamscontouren verbeteren? Dan is er Alizonne Light voor mensen die maar een paar kilo's kwijt willen. Ook is er Alizonne Kids, voor kinderen met overgewicht.

Wachtlijst

Dat Alizonne Therapie behoorlijk populair is geworden dankzij alle BN'ers die er lyrisch over zijn, dat wordt wel duidelijk wanneer we het volgende op de website lezen: "Wegens media exposure, is een wachtlijst ontstaan voor de Alizonne Therapie." Tja, wil je er aan beginnen dan moet je dus wel even geduld hebben.

Zóveel diëten, welke is nou het beste? Diëtiste Wendy heeft het antwoord

Bron: Alizonne