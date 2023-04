Libelle Legt Uit: is intermittent fasting gezond?

Intermittent fasting, waarin je periodes van eten en vasten met elkaar afwisselt, is de laatste jaren misschien wel één van de bekendste diëten. De vraag is echter hoe gezond deze levensstijl is en ook niet onbelangrijk: helpt het om de kilo’s er ook af te houden?

Hoe werkt intermittent fasting?

Bij intermittent fasting wissel je periodes van eten en vasten met elkaar af. Er is niet één methode voor. Mensen doen het graag op hun eigen manier. Zo vast de één gedurende een aantal uren per dag. Een bekend voorbeeld is het 16/8-schema, waarbij je 16 uur achter elkaar niet eet en 8 uur lang een normaal eetpatroon hebt.

Er is ook het 5:2-dieet. Dat houdt in dat je twee dagen nauwelijks eet (lees: 500 calorieën per dag) en de rest van de week een ‘normaal’ eetpatroon volgt.

Voordelen van intermittent fasting

Dankzij het periodiek vasten geef je je lichaam de kans om energie te halen uit je vetreserves in plaats van uit je suikervoorraad. En dat vertaalt zich, naast gewichtsverlies, in een aantal gezondheidsvoordelen:

Het vertraagt het verouderingsproces

Het verlaagt de bloeddruk

Het verlaagt cholesterol

Het heeft een positief effect op de bloedsuikerspiegel

Het bevordert spieropbouw

Daarnaast kun je met intermittent fasting je lichaam het verschil laten herkennen tussen honger hebben en zin hebben om te snacken, met als gevolg dat je minder tussendoortjes en late night snacks eet.

Nadelen van intermittent fasting

Hieronder zetten we een paar nadelen van intermittent fasting op een rij.

Het is vasten is moeilijk vol te houden

Het is niet geschikt voor medicijngebruikers

Het is niet geschikt voor mensen met bepaalde ziektes, zoals diabetes

Het is niet geschikt voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Het is niet geschikt voor mensen met eetproblemen

Het kan snaaien en eetbuien veroorzaken

Onderzoek

Om de vraag te beantwoorden of intermittent fasting gezond is: tja, er is geen recent onderzoek dat dit uitwijst. De dieettrend wordt zelfs in verband gebracht met gevaarlijke eetgewoontes (zie hier meer). Denk bijvoorbeeld aan compenserend gedrag die horen bij eetstoornissen. Er zijn weinig studies de mogelijke risico’s hebben van intermittent fasting hebben onderzocht en er is bovendien geen garantie dat je afvalt, als dat de reden is waarom je het dieet wil proberen.

Wat vindt diëtist en wetenschappelijk onderzoeker Wendy Walrabenstein?

We vroegen diëtist en wetenschappelijk onderzoeker Wendy Walrabenstein naar haar mening over intermittent fasting. “Vasten kan bijdragen aan je gezondheid: eet je een paar dagen nauwelijks, dan maakt je lichaam - net zoals bij het keto-dieet - de metabole switch van suiker- naar vetverbranding”, aldus Wendy.

“Vasten helpt ook bij het verminderen van reumaklachten. En je kunt ervan afvallen. Maar dit hangt ook af van de invulling van het vasten. Eet je wekelijks een of twee dagen 500 calorieën, dan val je af. Logisch, want je eet veel minder dan normaal. Maar wanneer je op de overige dagen jezelf te buiten gaat aan calorierijke voeding, dan kom je weer aan. En als je te lang te weinig eet, gaat je lichaam in de spaarstand en houdt het de overbodige kilo’s vast.”

Moeilijk volhouden

Intermittent fasting is niet voor iedereen weggelegd. “Vergeet ook niet: niet eten is honger lijden en houd dat maar eens vol”, waarschuwt Wendy. “Voor de meeste mensen is het al een grote uitdaging om geen tussendoortjes te eten. Terwijl, als je gezond en voldoende eet, tussendoortjes onnodig zijn om de tijd tussen maaltijden te overbruggen. Begin daarom eens met drie gezonde maaltijden per dag en eet tot je verzadigd bent. Kijk wat dit met je gewicht doet.”

