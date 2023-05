Uit onderzoek blijkt: een keto- of koolhydraatarm dieet verhoogt het risico op vroegtijdig overlijden

Verschillende universiteiten bundelden hun krachten en onderzochten welk dieet de meest negatieve invloed heeft op onze levensverwachting. De resultaten zijn best schokkend.

Uitgebreid onderzoek

De universiteiten verzamelden data van in totaal bijna 400.000 Amerikanen tussen de 50 en 71 jaar oud. Aan de hand van een uitgebreide enquête probeerden ze een link te vinden tussen het voedingspatroon of dieet en de levensduur. De deelnemers moesten onder meer aangeven hoe vaak ze 124 verschillende soorten voedsel aten. Op die manier konden de onderzoekers uitzoeken hoeveel vet en koolhydraten zij nuttigden.

Risico’s van een vetrijk dieet

Ten eerste ontdekten de onderzoekers dat mensen die een vetarm dieet volgden een aanzienlijke kleinere kans maakten op vroegtijdig overlijden, vergeleken met deelnemers met een vetrijk dieet. Het risico om te overlijden (om wat voor reden dan ook) daalde met 21% bij mensen die een vetarm dieet volgden.

Kortom: een vetrijk dieet kan het risico op een vroege dood vergroten. Je vetinname beperken kan veel gezondheidsvoordelen hebben. Zo kan het je cholesterolgehalte verbeteren en het risico op hartaandoeningen verminderen. Als je toch vet gebruikt, dan is het belangrijk om voor gezonde vetten te kiezen, zoals die in noten, zaden, avocado en vette vis.

Hoe (on)gezond is het ketodieet?

Koolhydraatarm leven is daarentegen niet zo’n goed idee volgens deze studie. Bij het ketodieet eet je extreem weinig tot geen koolhydraten. Deelnemers die zo’n ketodieet volgden hadden 28% meer kans om (door welke oorzaak dan ook) te overlijden vergeleken met leeftijdsgenoten die wél of meer koolhydraten aten. De cijfers zijn redelijk schokkend, want wie een koolhydraatarm dieet volgde, verhoogde zijn of haar sterfterisico zelfs elk jaar met 38% (!).

Het is belangrijk om te weten dat niet alle koolhydraten gelijk zijn. Sommige gezonde koolhydraten, zoals fruit, groenten en volle granen, zijn een belangrijk onderdeel van een uitgebalanceerd dieet. Alle koolhydraten uit je dieet schrappen, zoals de bedoeling is bij een ketodieet, is dan ook niet zo gezond.

Diëtiste Wendy legt uit wat koolhydraten precies voor de lijn betekenen:

Bron: Journal of internal medicine