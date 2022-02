Waarom je beter warme dan koude maaltijden kunt eten als je aan de lijn bent

Uit het onderzoek bleek inderdaad dat mensen na het eten van een warm voorgerecht minder aten van het hoofdgerecht dan wanneer ze een koud voorgerecht op hadden. Alleen had dat weinig met de temperatuur te maken.

Onderzoek

Guido Camps, senior voedingsonderzoeker aan de WUR (universiteit van Wageningen) vertelt aan Nu.nl wat zijn kritiek is op het onderzoek: “De proefpersonen kregen soep of meloen en crackers met kaas. De groep die soep at, nam daarna minder van het hoofdgerecht. De onderzoekers dachten dat temperatuur een effect kon hebben, maar eigenlijk kun je die twee typen voorgerechten niet met elkaar vergelijken.”

Kleine hapjes

“Er is geen duidelijk effect van temperatuur op verzadiging”, laat hij weten. Toch vindt hij de onderzoeksresultaten aannemelijk: “Eet je iets heel heets, warme soep bijvoorbeeld, dan moet je kleine hapjes nemen. Hetzelfde geldt voor warme chocolademelk, dat drink je voorzichtig, anders brand je je tong.” Met kleine hapjes eten zorgt ervoor dat je langzaam eet en dát maakt wel dat je sneller vol zit.

Mindful eten

Het ligt dus niet per se aan de temperatuur, maar meer aan het vertraagde tempo. Deze manier van eten wordt ook wel mindful eten genoemd. “Dat heeft tot gevolg dat je meer smaak ervaart. Als je meer proeft, krijgen je hersenen meer signalen door dat je aan het eten bent en krijg je sneller een vol gevoel. Daarom heeft een smoothie van drie appels minder effect op de eetlust dan het eten van drie appels, terwijl het om hetzelfde aantal calorieën gaat”, legt Camps uit.

Warm lunchen

“Als je warm luncht, zoals onze grootouders deden, eet je ’s avonds ook wat minder”, zegt Camps. Ook dat kan gunstig zijn, aangezien de kans groter is dat je de calorieën verbrandt die je eerder op de dag binnenkreeg omdat je overdag vaak meer beweegt. Oftewel: lekker lang de tijd nemen voor een gezonde, warme lunch is een hartstikke goed idee!

