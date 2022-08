Weekendje op de bank doorbrengen? Volgens onderzoekers kun je dat beter níet doen

Wij leggen je uit hoe dat precies zit.

20 minuten lichaamsbeweging

Met twee dagen bankzitten zou je je lichaam meer beschadigen, dan de vijf dagen die je daarvoor achter je bureau hebt doorgebracht. Het advies voor het weekend: bewegen, bewegen, bewegen! Maar maak je geen zorgen: je hoeft echt geen halve marathon te lopen. Slechts 20 minuten beweging zou al een groot verschil maken. Volgens onderzoekers van de universiteit van South Carolina kun je met de in totaal 40 minuten beweging in het weekend 1,6 procent lichaamsvet in één jaar verliezen. Dat klinkt misschien niet als veel, maar het zou wel een aanzienlijk verschil maken als het gaat om de gezondheid van je hart.

Doordeweeks vs. weekend

Opmerkelijk aan het onderzoek, is dat activiteiten doordeweeks niet bijdragen aan bovenstaand voordeel. Dit zou volgens de onderzoekers te maken hebben met het feit dat mensen doordeweeks vaak minder én gezonder eten. Het gebrek aan beweging wordt zodoende dus gecompenseerd door een gezonde levensstijl. En tsja.. in het weekend zijn we toch meer levensgenieters. We gaan sneller uit eten, pakken uit met een borrel, gaan het terras op en sporten staat vaak niet op de weekendagenda.

Wandeling of schoonmaken

Mocht je nu geen sporter zijn, dan hebben we goed nieuws voor je. Die 20 minuten kun je namelijk ook doorbrengen door huishoudelijke klusjes te doen of een wandeling te maken. Je hoeft dus niet per se de sportschool in te gaan of te gaan joggen.

Het onderzoek

Tijdens dit onderzoek volgden de wetenschappers 332 mensen tussen de 20 en 35 jaar. Ze keken naar hun eetgewoonten en hun bewegingspatroon en maakten een vergelijking tussen doordeweeks en in het weekend. Het gewicht van de proefpersonen werd iedere drie maanden geregistreerd.

Bron: Freundin