Wil je afvallen? Probeer dan in déze volgorde te eten

De volgorde waarin je bepaalde voedingsmiddelen eet, heeft bijvoorbeeld invloed op je bloedsuikerspiegel. Dat houdt in dat het impact heeft op de hoeveelheid glucose die in je bloed zit en dus de suikers die je lichaam omzet in energie.

Volgorde van eten veranderen

Een van de onderzoekers, is de Duitse biochemicus Jessie Inchauspé. Zij houdt zich bezig met de chemische processen in ons lichaam die mede bepalen hoe we ons voelen en ook of we wel of niet dikker worden. De juiste volgorde van eten kan veel verschillen maken. Zo vertelt ze in haar bevindingen over een vrouw die in negen dagen meer dan 2,5 kilogram verloor omdat ze alleen de volgorde veranderde waarin ze dingen at.

Eerst groenten en dan koolhydraten

Nu horen we je denken: wat veranderde ze dan precies? Nou, eerst at ze de voedingsvezels (groenten). Vervolgens ging ze verder met de eiwitten en vetten en ten slotte nuttigde ze de zetmelen en suikers. “Op deze manier heeft ze hetzelfde effect bereikt alsof ze diabetesmedicatie slikt, die immers ook tot doel heeft glucosepieken tegen te gaan”, legt Inchauspé uit aan FAZ.

Glucosepiek voorkomen

Waarom deze volgorde het best werkt? De vezels vertragen de afbraak en absorptie van glucose die daarna in de maag komt, waardoor de glucosepiek lager is. Hierdoor hebben de zetmeelrijke of suikerhoudende voedingsmiddelen die we na vezels eten, minder effect op ons lichaam. “Kortom, het is altijd het best om de koolhydraten als laatst te eten. Door bij een sandwich eerst het beleg en wat groente te eten en te eindigen met het brood, kun je de glucosepiek verlagen.”

Wanneer je je glucosecurve stabiel houdt, verbrand je makkelijker vet en ervaar je sneller een voldaan gevoel. Hierdoor is de kans groot dat je sneller en beter gewicht verliest, ook al eet je net zoveel of zelfs meer calorieën, aldus de expert.

Uiteten

Als je het zo bekijkt is een salade als voorgerecht dus heel verstandig. “Groenten zorgen voor een vlakkere glucosecurve en dat zorgt ervoor dat je langer vol zit. Bovendien voorkom je een daling van de bloedsuikerspiegel na de glucosepiek”, benadrukt de biochemicus. “Maar helaas serveren veel restaurants nog steeds brood voor de maaltijd. Dit zetmeelrijke product doet precies het tegenovergestelde van wat goed voor ons is.”

Door de groenten te stomen in plaats van te koken, behoud je de smaak en de vitamines beter. Geen stoommandje in huis? Met déze lifehack heb je die niet nodig:

Bron: Frankfurter Allgemeine