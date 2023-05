‘Wondermiddel’ Ozempic gebruiken om af te vallen: dít is waarom je het beter niet kunt doen

We vertellen je wat het medicijn inhoudt, waardoor het momenteel zo bekend is en waarom het gebruik ervan is af te raden.

Wat is Ozempic?

Ozempic is een merknaam voor semaglutide, een medicijn dat je kunt toedienen door middel van een injectie wanneer je diabetes hebt. Het middel zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel daalt; iets wat voor diabetespatiënten van belang is. Het medicijn werd ontwikkeld door fabrikant Novo Nordisk en is goedgekeurd voor het behandelen van diabetes type 2.

Meer gebruikers

Een tijd geleden ontdekten wetenschappers dat door het gebruik van Ozempic niet alleen de bloedsuikerspiegel daalt, maar ook de eetlust - en daardoor het getal op de weegschaal - snel omlaag kan schieten. Toen beroemdheden en influencers hier lucht van kregen, nam het aantal gebruikers van het medicijn rap toe. Ozempic, ‘een wondermiddel’ om af te vallen, werd als gevolg een enorme hype op social media. Alleen al op TikTok is de hashtag #ozempic momenteel meer dan 934 miljoen keer bekeken.

Grote gevolgen

Ozempic is bedoeld voor de behandeling van diabetes, maar wordt nu dus ook gebruikt als afslankmiddel. Volgens apotheker Taco van Witsen is dat een groot probleem, zo vertelt hij in een radio-uitzending van Lotte Notenboom. Hij ziet de tekorten terug in de apotheek en vindt dat Ozempic alleen moet worden gebruikt door diabetespatiënten en niet als afslankmiddel door mensen die vinden dat ze te dik zijn. Diabetici die tevreden zijn over Ozempic, moeten als gevolg van de tekorten soms noodgedwongen overstappen op een ander medicijn.

Heftige bijwerkingen

Bovendien is het medicijn nog niet getest bij mensen die met overgewicht kampen. Hierdoor kent het gebruik van Ozempic voor die doelgroep meerdere risico’s. Zo kunnen de bijwerkingen die met het medicijn gepaard gaan, zoals uitdroging, slechte leverwaarden en oog-, maag- en darmklachten, een stuk heftiger zijn. Afslankmiddelen krijg je überhaupt niet zomaar voorgeschreven; een specialist moet beoordelen of je in aanmerking komt voor medicatie. Dat kom je pas wanneer je ernstig overgewicht hebt en minimaal een jaar lang hebt deelgenomen aan een door de overheid erkend gecombineerde leefstijlinterventie-programma. Een GLI-programma helpt mensen om meer te bewegen en gezonder te eten, met als doel blijvende verandering in de leefstijl.

Medicatie kan een hulpmiddel zijn, maar de focus ligt vooral op het veranderen van het gedrag voor een gezonde leefstijl. “Voldoende bewegen en opletten wat je eet, zet veel meer zoden aan de dijk dan het medisch te gaan oplossen”, zegt Van Witsen daarover. Zelf het initiatief nemen om aan de Ozempic te gaan, is dus niet aan te raden.

Andere afslankmiddelen

Voor mensen met ernstig overgewicht, die een hulpmiddel nodig hebben bij het afvallen, zijn er andere opties die beter werken en minder risico’s met zich meebrengen. “Er zijn afslankmiddelen die wel gewoon voorradig zijn en die écht zijn bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht. Gebruik die voor deze mensen, zodat iedereen de juiste medicatie kan krijgen op het juiste moment.” Voorbeelden van middelen die goedgekeurd zijn voor het behandelen van ernstig overgewicht zijn Saxenda en Victoza. Maar ook hierbij geldt zoals gezegd: enkel in overleg met een arts.

Naast het gebruiken van Ozempic als afslankmiddel zijn er nog veel meer dingen die je beter niet- of juist wél kunt doen om op een gezonde manier af te vallen. Dr. Rutger vertelt je er in deze video alles over.

Bron: Women’s Health