Zeemos eten is de nieuwste dieettrend: werkt dat echt?

De slijmerige substantie wordt geprezen als superfood en wordt meestal gegeten in gelvorm. Dit doen sommigen direct uit de pot, maar de mosgel wordt ook gemixt in smoothies, thee, yoghurt of sapjes.

Op TikTok worden verschillende positieve effecten benoemd van het eten van zeemos: het zou je dus helpen met afvallen, maar ook voor een mooiere huid zorgen, je libido verhogen en je vruchtbaarheid positief beïnvloeden. Maar is dit ook echt zo?

Wat zeggen experts?

Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van zeemos op mensen. Wel weten we dat zeemos rijk is aan jodium en dat het, net als andere zeegroenten, veel vezels bevat.

Uit onderzoek bleek ook dat het immuunsysteem van zalmen verbeterde na supplementen van zeemos, maar zalmen zijn natuurlijk geen mensen. Het is dus nog steeds onduidelijk welke effecten toepasbaar zijn op ons.

Diëtiste Beth Czerwony is sceptisch over het gebruik van zeemos. “Het is moeilijk te zeggen of het voor iedereen veilig is”, zegt ze tegen de Britse krant the Guardian. Ze erkent dat zeemos goed ‘zou kunnen’ zijn voor je darmen. Daarnaast ‘zou het kunnen helpen’ met afvallen en ‘zou het goed kunnen zijn’ voor je hart, dankzij de aanwezige vezels.

Ook is jodium goed voor het functioneren van je schildklier. Aan de andere kant krijgen de meeste mensen volgens haar al genoeg jodium binnen en kan een teveel leiden tot een te langzame of juist overactieve schildklier. Dit is belangrijk om te beseffen, omdat de hoeveelheid jodium in zeemos sterk kan variëren. Hierdoor is de kans om te veel te consumeren aanwezig, wat dus gevaar kan opleveren.

En de vraag die overblijft: waarom zeemos eten als andere etenswaren ook jodium en vezels bevatten?

Tee McKen, eigenaar van een bedrijf dat zeewier verkoopt, laat aan the Guardian weten gemengde gevoelens te hebben: “Het heeft meer mensen bewust gemaakt van de productvoordelen, maar de claims zijn vaak overdreven.”

Waar komt het vandaan?

De claims over de gezondheidsvoordelen zijn volgens McKen ontstaan vanuit ‘healer’ dr. Sebi, die ongekwalificeerd claimde dat hij mensen met natuurlijke middeltjes van bepaalde kwalen kon genezen.

Hierbij benoemde hij Chondrus crispus, een soort zeemos, als een middel dat hij bij zijn helingen gebruikte. Dr. Sebi, die overigens geen dokter was, overleed in 2016. Toch benoemen veel mensen op TikTok hem nog steeds als ze de voordelen van zeemos benoemen of zeemos willen verkopen. Daar zit een (vis)luchtje aan. Het is dus goed om sceptisch te blijven.

Bron: The Guardian