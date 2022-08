1 op de 8 Nederlanders ervaart pijn bij het doen van dagelijkse klusjes: fysio geeft tips

Vrouwen ervaren vaker pijn dan mannen, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De meeste klachten

Het onderzoek is uitgevoerd onder mensen van 12 jaar en ouder. Natuurlijk zijn de klachten het grootst bij mensen van 75 jaar en ouder. Meer dan een kwart van de vrouwen boven de 75 jaar kan bepaalde klusjes niet (goed) meer doen vanwege pijn. Bij mannen in die leeftijdsgroep is het bijna 15 procent.

Pijn bij dagelijkse klusjes

Maar opvallend is dat zeker 1 op de 10 vrouwen van tussen de 35 en 55 jaar last heeft van pijn bij het doen van normale werkzaamheden, zoals poetsen, stofzuigen of het doen van de boodschappen. Fysiotherapeut Steffie Schoenmakers vindt het lastig om te benoemen waar dit precies aan ligt. Dat verschilt per persoon. “Bovendien is het vaak een samenloop van omstandigheden”, legt ze uit. “Een verminderde conditie, disbalans in de belasting en belastbaarheid van je lichaam, bewegingen die je normaal niet vaak doet. Dat kunnen allemaal oorzaken zijn van pijn.”

Klusjes opdelen

“Wat je kunt doen om de pijn te verminderen, is de klusjes opdelen”, adviseert Steffie. “Doe niet alles op één dag, maar verdeel het over de rest van de week. Zo push je je lichaam niet te veel. Zeker op latere leeftijd is dit belangrijk.”

Mocht je een keer wat pijn ervaren, dan geeft je lichaam simpelweg aan dat je vermoeid bent. “Blijven de klachten terugkomen, dan kun je eens langs de fysio gaan om te kijken wat er aan de hand is.”

Voldoende bewegen en gezond eten

Mensen die last hebben van de pijn gedurende de dag, hebben vaak ook klachten op andere gebieden. Zo slapen ze slechter, eten ze ongezond en bewegen ze weinig. Die dingen hebben allemaal met elkaar te maken. “De belangrijkste tip is dan ook je lichaam fit houden, want dan heb je de minste kans op blessures”, benadrukt de fysiotherapeut. “Daarvoor hoef je echt niet volop te trainen, maar genoeg bewegen en gezond eten is wel nodig. Een half uur intensief bewegen is al voldoende. Of je nu gaat wandelen, zwemmen, fietsen of hardlopen: kies wat bij jou past.”

Hou je niet zo van sporten? Diëtist Wendy heeft tips om toch fit en sterk te worden (en te blijven):

Bron: CBS