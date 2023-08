10 gouden regels bij een hersenschudding

Je hoeft niet van de trap te vallen om een hersenschudding op te lopen. Zelfs een klein ongelukje kan grote gevolgen hebben. Toch wordt de impact van een klap tegen het hoofd vaak onderschat.

Het grootste misverstand: je hoeft geen ernstig ongeluk te hebben gehad om een hersenschudding op te lopen. Je hoofd stoten tegen een keukenkastje, struikelen, van het keukentrapje vallen; het lijken bescheiden ongelukjes en meestal zijn ze ook onschuldig. Maar ze kunnen ook ernstige gevolgen hebben.

Bij een hersenschudding, wat de medische wereld tegenwoordig vaak licht traumatisch hersenletsel noemt, worden de hersenen letterlijk heen en weer geschud. Daarbij kan er schade ontstaan aan de zenuwcellen, doordat ze in dit proces uitgerekt worden. Er kunnen zelfs bloedinkjes ontstaan. Je kunt hierbij het bewustzijn verliezen, maar dat hoeft niet. De klachten en symptomen kunnen flink verschillen. Hoofdpijn, migraine en misselijkheid komen vaak voor, net als overgevoeligheid voor licht en geluid. Maar ook duizeligheid, concentratie- en geheugenproblemen, een prikkelbaar gevoel, slecht slapen, last van je ogen en emotionele instabiliteit zijn mogelijke gevolgen.

Zwaar overprikkeld

Hoewel zo’n zestig procent van de mensen met een hersenschudding prima herstelt, kan die ook langdurige gevolgen hebben. Veertig procent heeft een halfjaar erna nog klachten, die veel impact kunnen hebben op hun leven.

Daar weet Barbara Abraham (46) alles van. In november 2019 knalde ze met haar hoofd tegen de stalen staander van een marktkraam. “Ik lette even niet op. De knal was hard en ik voelde direct pijn, ook kwam er snel een zwelling. Ik had haast en wuifde het weg. Die avond was ik op een bijeenkomst en daar werd een filmpje vertoond. Ik kon er niets van volgen: de kleuren waren wazig en vervormd, letters begonnen te dansen. Daarom belde ik de volgende dag toch maar de huisarts, die een hersenschudding diagnosticeerde.”

Burn-out

Ondertussen namen de klachten van Barbara toe. “Ik had knallende hoofdpijn en was zwaar overprikkeld, kon geen mensen om me heen verdragen. Zelfs een mailtje lezen lukte niet, dus ik heb me ziekgemeld op mijn werk. In totaal zat ik vier maanden thuis en net toen ik begon met re-integreren, kwam de eerste lockdown.”

In eerste instantie leek dat handig, veel thuiswerken met minder prikkels, maar Barbara was toch al snel erg druk. Ze belandde in een burn-out. Begin 2022 ging ze weer voorzichtig aan het werk, een proces dat geholpen werd door een verhuizing. “Ik woonde in Amsterdam en ben verhuisd naar een dorpje in Drenthe. De rust en ruimte daar is heel prettig, omdat ik nog steeds snel overprikkeld raak.

Dat maakt dat ik makkelijker kan ontspannen, door bijvoorbeeld te gaan wandelen in het bos, en mijn zenuwstelsel beter herstelt. Hoewel ik dat woord ‘herstel’ ingewikkeld vind. Ik heb nog steeds zwakke plekken, die waarschijnlijk nooit meer weggaan. Van autorijden word ik erg moe bijvoorbeeld, en ik heb last van nachtblindheid; dat had ik vroeger nooit. Afgelopen week reed ik naar de Ardennen voor een yogaretraite en dat dat weer lukte, voelde als een grote overwinning. Dat ik vaak moest stoppen tussendoor, dat is dan maar zo. Ik heb van alles geprobeerd om te herstellen, van acupunctuur via haptonomie tot psychotherapie. Het beste werkte yogatherapie en psychosomatische oefentherapie, waarbij je actief bezig bent met wat je grenzen zijn. In het begin gaat het herstel hard, daarna wordt het minder en op een gegeven moment moet je leren accepteren dat je hersteld bent voor zover het kan. Daar had ik best beter in begeleid willen worden door mijn artsen. Je moet veel zelf uitzoeken, dat maakt het ingewikkeld. Zeker als je hoofd niet meewerkt.”

Rosanne Koster-Top is huisarts en gespecialiseerd in hersenletsel, zo werkt ze als arts neuroplasticiteit aan innovatieve behandelingen bij NeuroRC. Via haar website herstelbijhersenletsel.nl en op social media deelt ze informatie en verhalen, juist omdat volgens haar ook de communicatie rondom dit onderwerp tekortschiet. Ten eerste wat betreft de definitie: “We noemen het hersenletsel als iets zorgt voor een onomkeerbare breuk in de levenslijn. Oftewel: als er na een hersenschudding zaken veranderen die ervoor zorgen dat het brein niet meer optimaal werkt. Dit noemen we ook wel het postcommotioneel syndroom. Over het algemeen is dat schade die je niet ziet op een CT-scan of MRI, maar op microniveau is er van alles gaande.”

Daarnaast zijn de Nederlandse richtlijnen nét wat anders dan elders in de wereld, aldus Rosanne. “Er wordt in Nederland geadviseerd om zo snel mogelijk al je taken weer op te pakken. Wel gedoseerd, maar zonder beperkingen wat je wel of niet moet doen. Het internationale advies is eerst 24 tot 48 uur écht rust nemen: geen prikkels, werk of schermtijd, veel slapen. Daar ben ik zelf ook voor. Mensen gaan nu vaak te snel, waardoor ze over hun grenzen heen gaan. Vervolgens dwingt hun lichaam ze te rusten, gaan ze juist ónderbelasten en wordt de kans op herstel kleiner. Je kunt beter kort en goed rust nemen, om daarna gedoseerd op te pakken. Kijk bijvoorbeeld hoe je je na die 48 uur rust voelt bij het uitruimen van de vaatwasser, of het lezen van je mail. Wissel dat af met rustperiodes.”

De diagnose wordt bovendien niet altijd gesteld wanneer dit wel zo zou moeten zijn. Rosanne: “Je hebt in Nederland zogenaamd pas een hersenschudding als je buiten bewustzijn bent geweest, maar we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn. Huisartsen, maar ook degenen op de spoedeisende hulp geven niet altijd het juiste advies omdat ze er onvoldoende van weten. Of ze bagatelliseren het, noemen iets ‘een lichte hersenschudding’, en nemen klachten minder serieus. Daarin laten we als medische wereld mensen echt een beetje in de steek, vind ik.”

Mogelijke oplossingen zitten volgens Rosanne in het opbouwen van kennis en speciale poli’s, waarin mensen beter worden gemonitord. “Laat mensen niet aan hun lot over, maar houd ze in de gaten. Hoe zitten ze in hun vel na twee weken, en na een week of zes? Dan kan er tijdig en passende hulp worden geboden. Deze groep mensen valt vaak tussen wal en schip voor revalidatie, ook omdat je hun klachten niet altijd ziet op een scan. Dit terwijl hun hele leven overhoop gegooid kan zijn. En er is juist steeds meer mogelijk qua behandelingen. We weten dat het brein plastisch is, het kan altijd nieuwe dingen leren en ontwikkelen. Ook leefstijl, sport en voeding hebben veel impact. Ik gun het deze groep mensen heel erg, dat ze die mogelijkheden kunnen gaan benutten in de toekomst. Dat helpt ook bij de acceptatie, want vaak worstelen ze erg met de onzichtbaarheid van een hersenschudding: voor de buitenwereld is er vaak niks van te zien, waardoor klachten vaak onvoldoende serieus worden genomen.”

Kijk uit op de fiets Een van de meest voorkomende oorzaken van een hersenschudding, waarvan het aantal blijft groeien: fietsongevallen. Het aantal slachtoffers met ernstig letsel is in tien jaar tijd met 40% gestegen. Zo laten de meest recente cijfers zien dat in 2022 88.800 fietsers op de Spoedeisende Hulp belandden in Nederland. Hiervan hadden 57.000 fietsslachtoffers ernstig letsel. Ongeveer een kwart van hen, ruim 14.000 fietsers, liep tijdens het ongeval hersenletsel op. Elektrische fietsen die steeds harder voorbij zoeven zijn hier een reden voor, maar ook het feit dat Nederland als een van de weinige landen niks op heeft met een helm dragen. En dat is best gek, want zo’n ding verkleint het risico op hersenletsel met zo’n 33% en kan in het bijzonder veel ellende voorkomen voor kinderen en oudere e-bikers. Vooral bij die laatste groep zal het alleen maar erger worden, vreest de medische wereld: de groep 65-plus wordt groter, het aandeel 80-plus wordt groter, we worden mobieler én kiezen meer voor de fiets als vervoermiddel.

Er is dan ook niet voor niets de Dag van de Fietshelm (19 april) in het leven geroepen: een samenwerking tussen onder andere Artsen voor Veilig Fietsen, Hersenstichting, HersenStrijd fonds, VeiligheidNL, Interpolis, ANWB en Veilig Verkeer Nederland, met als doel om de fietshelm(plicht) in te voeren in Nederland.

dagvandefietshelm.nl

Paracetamol

Dit is ook van toepassing voor Brigit Tunayadin-Duffhues (50), die in 2016 een hersenschudding opliep bij een autobotsing die in eerste instantie leek mee te vallen. “Ik stond stil voor een stoplicht, de auto achter mij dacht dat het groen werd, trok op en knalde achter op mijn auto. Doordat mijn voet op de rem stond, ving mijn lichaam de volledige klap op. Op het moment zelf had ik dat niet door. Toch is in een fractie van een seconde mijn hele leven veranderd.”

Er was meteen pijn, maar Brigit besloot het nog even aan te kijken. Tot de verzekering belde om het ongeluk te bespreken. “Ik vertelde over mijn klachten tegen die adviseur – hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid, wazig zicht – en die raadde me aan naar de huisarts te gaan. Die stuurde me in eerste instantie weg met het advies paracetamol te nemen en dat het over een week of twee vast over was. Het woord ‘hersenschudding’ viel nog niet. Ik heb een gezin met twee kinderen, op de bank zitten en niks doen was lastig, maar ik deed mijn best. Toch werden de klachten steeds erger. Ik kwam niet meer uit mijn woorden en werd vergeetachtig: opeens vond ik mijn bord en bestek terug in de koelkast. Ook kwamen daar onder andere tintelingen in mijn arm, krachtverlies en slecht zicht bij.”

Meer rust

Brigit belandde in een rollercoaster van allerlei behandelingen en therapieën. Fysiotherapeut, osteopaat, neuroloog, cognitieve gedragstherapie; het kwam allemaal voorbij. “Ik had niet het idee dat ze mijn klachten serieus namen”, zegt ze er nu over. Twee jaar na het ongeluk volgde pas de diagnose postcommotioneel syndroom, oftewel een verwaarloosde hersenschudding. “Ik dacht vroeger altijd dat je volledig herstelde daarvan. Maar er lopen veel mensen rond met restklachten. Zelf heb ik onder andere visuele problemen, doordat mijn ogen en hersenen niet meer goed samenwerken. Ik ben inmiddels arbeidsongeschikt geraakt, waar ik in het begin heel verdrietig om was. Dat had ook gevolgen voor mijn gezin. Inmiddels heb ik meer rust gevonden. Ik geef met veel plezier yogales. En het was voor mij erg waardevol om lotgenoten te spreken. Ik weet nu dat ik niet de enige ben en dat maakt het een stuk minder eenzaam.”

Als een hersenschudding is vastgesteld door een arts, dan zijn dit de tien gouden regels.

Neem de eerste 24 tot 48 uur rust.

Geen schermtijd, veel slapen en ontspannen. Kom daarna weer (voorzichtig!) in actie.

Vroeger was het advies vaak bedrust, maar inmiddels is bekend dat dit juist averechts werkt. Het brein heeft stimulatie nodig om weer te herstellen en de hele dag in bed liggen kan juist extra klachten veroorzaken én zorgen voor onzekerheid, wanneer er wel weer actie wordt ondernomen. Weet wanneer je naar de huisarts moet.

Is er in de eerste periode na de hersenschudding sprake van een forse toename van hoofdpijn, braken, sufheid of verwardheid, schakel dan de huisarts (of huisartsenpost) in. Vermijd alcohol.

Sowieso de eerste zes weken na de diagnose. Bouw activiteiten rustig op.

Niet meteen weer volle bak aan het werk dus, maar zorgen voor afwisseling van rust, mentale inspanning en fysieke actie. Zo is beter te monitoren wat het effect is en worden er minder snel grenzen overschreden. Zorg voor goede nachtrust.

Een regelmatig ritme met voldoende slaap is belangrijk voor (het herstel van) de hersenen. Stop emoties niet weg.

Angst en somberheid liggen op de loer, zeker als het lang duurt. Krop emoties niet op maar deel wat er speelt met anderen, of zet ze op papier. Beweeg.

Zeker de eerste weken is het belangrijk om contactsporten te vermijden: eenmaal een hersenschudding, dan ben je gevoeliger voor een tweede. Maar wandelen, fietsen (met helm) of spieroefeningen kunnen wel. Bouw ook hier rustig op. Neem overprikkeling serieus.

Oordopjes of een zonnebril kunnen helpen als geluid en licht te hard binnenkomen (maar wissel dit af met periodes zonder). Herken PTSS.

Is het lastig om te vergeten wat er allemaal is gebeurd? Komen daar nachtmerries of mentale klachten bij? Mensen met posttraumatisch stresssyndroom hebben langer last van een hersenschudding, zo blijkt uit onderzoek.