10x dít kun je het beste eten als je verkouden bent

Een overzicht van de beste dingen om te eten als je verkouden bent:

1. Groenten en fruit met vitamine C

Hoewel vitamine C geen wondermiddeltje is dat ervoor zorgt dat je direct van je verkoudheid afkomt, kan het wel degelijk de ziekteperiode verkorten. Vitamine C is een echte ‘weerstandsvitamine’: het stimuleert de vorming van witte bloedcellen, die een belangrijk onderdeel van je immuunsysteem (oftewel je weerstand) vormen. Grijp daarom zoveel mogelijk naar groenten- en fruitsoorten die veel vitamine C bevatten. Denk bijvoorbeeld aan rozenbottel, paprika, witlof, kiwi en broccoli.

2. Kippensoep

Een warm soepje zorgt ervoor dat je je vaak meteen wat beter voelt. Het verzacht je keel en 'opent' je neus weer even. Hoewel kippensoep geen directe invloed heeft op het virus dat een verkoudheid veroorzaakt, kan het de symptomen wel degelijk verminderen. Trakteer jezelf dus zeker op een zelfgemaakt kippensoepje met lekker veel groenten!

3. Kruiden en specerijen

Het kan ook geen kwaad om aan je eten wat kruiden en specerijen toe te voegen die je immuunsysteem versterken. Denk bijvoorbeeld aan gember, kurkuma (geelwortel), kaneel en/of kruidnagel. Je kunt deze eventueel ook aan een smoothie toevoegen.

4. Eiwitten

Het kan ook geen kwaad om wat extra eiwitten te eten. Eiwit is namelijk een belangrijke bouwstof voor je lichaam. Je lijf heeft dit nodig om cellen te kunnen produceren, waaronder de anti-lichamen en enzymen voor het immuunsysteem. Eiwitten kun je vinden in vis, eieren, vlees, bonen en peulvruchten.

5. Sambal (of iets ander pittigs)

Houd jij wel van pittig eten? Dan kun je hier nu lekker veel van eten: Spaanse pepers bevatten namelijk het stofje capsaïcine. Onderzoek heeft aangetoond dat dit stofje je immuunsysteem ondersteunt. Gooi dus lekker veel sambal over je eten of kook met veel pepers.

6. Knoflook

En als je dan toch bezig bent, meng dan ook nog wat extra knoflook door je maaltijden. Knoflook is namelijk een natuurlijk antibacterieel middel. Als je het fijnmaakt, komt er een geneeskrachtig stofje vrij, allicine genaamd. Dit verdunt het slijm dat je neus blokkeert én verzacht de ontsteking van je luchtwegen.

7. Voeding met zink

Ook kan het geen kwaad om ervoor te zorgen dat je wat meer zink binnen krijgt. Zink is een spoorelement dat onderdeel is van een heleboel enzymen in het lichaam die betrokken zijn bij de stofwisseling. Zink is onder andere nodig voor de opbouw van eiwitten, de groei en ontwikkeling van weefsel én een goede werking van je afweer-/immuunsysteem. Je vindt zink vooral in schelp- en schaaldieren zoals oesters, vissoorten, noten, vlees en zuivelproducten.

8. Noten

Mocht je zin hebben in een tussendoortje, dan kun je het beste voor noten gaan, zoals amandelen, walnoten en paranoten. Deze bevatten namelijk relatief veel selenium, een mineraal dat je immuunsysteem versterkt. Wanneer je een tekort aan selenium hebt, kunnen virussen in je lichaam zich sneller vermenigvuldigen. Het is daarom belangrijk om hiervan voldoende binnen te krijgen.

9. Maak een smoothie met déze ingrediënten

Om ervoor te zorgen dat je in één keer meerdere gezonde ingrediënten binnenkrijgt, zou je ook een smoothie kunnen maken van ananas, gember, honing, citroen en vlierbessensap. Dit zijn allemaal voedingsmiddelen die bekend staan als weerstandsboosters en die ook nog eens zacht zijn voor je keel. Voeg wat water toe aan deze ingrediënten in de blender en je hebt een heerlijke smoothie.

10. Ansjovis

Ook ansjovis is een echte aanrader als je verkouden bent. De omega-3 vetzuren in ansjovis zouden namelijk ontstekingen tegengaan. Het geeft immuuncellen een oppepper en zorgt ervoor dat ze behouden blijven.

Er zijn trouwens ook genoeg dingen die je beter níet kunt eten als je verkouden bent. Hier een handig overzichtje.

Bron: Holistik.nl, RTL Nieuws, A Vogel, Etos, Voedingscentrum