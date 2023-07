12 dingen die je ogen vertellen over je gezondheid

Bij twijfel ga je natuurlijk altijd naar je huis- of oogarts.

1. Infectie



Als je contactlenzen draagt, pas dan op voor witte stipjes op je hoornvlies. Dit is het dunne laagje over de voorkant van je oogbal, waardoor het licht het oog binnenkomt. De witte stipjes kunnen betekenen dat je een hoornvliesontsteking hebt.

2. Allergieën



Heb je last van droge ogen en is de huid rondom je ogen schraal? Dan wrijf je waarschijnlijk te veel in je ogen. Pas daarmee op, want daardoor wordt je ooglid dunner en kan-ie gaan hangen. Eén van de meest voorkomende redenen van jeukende ogen is hooikoorts.

3. Stress



Als je veel stress hebt, kun je dit duidelijk terugzien in je ogen. Heb je vaak last van trillende oogleden of spiertrekkingen rondom de ogen? Dan is het tijd om meer rust te nemen.

4. Diabetes



Als je wazig ziet, betekent dat meestal dat je een bril nodig hebt. Laat dit altijd checken, want het kan ook wijzen op medische problemen, zoals staar of maculadegeneratie (waarbij de gezichtsscherpte steeds verder afneemt). Daarnaast is er ook nog een mogelijkheid dat je diabetes hebt. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 73% van de diabetespatiënten wazig ziet.

5. Te hoog cholesterol



Zie je een witte ring rondom je iris, dan is het ook slim om contact op te nemen met je huisarts of een oogarts. Het kan een gevolg zijn van het ouder worden, maar het kan ook betekenen dat je een te hoog cholesterol hebt. Een te hoog cholesterolgehalte kan het risico op hart- en vaatziekten verhogen.

6. Hoge bloeddruk



Een hoge bloeddruk kan je netvlies beschadigen. Of dit het geval is, kun je helaas niet zelf zien in de spiegel. Daarvoor moet je langs je huisarts of een oogarts. Het is daarom verstandig om eens per jaar een check te doen.

7. Scheur in je netvlies



Kleine troebele vlekjes in je zicht komen regelmatig voor. Meestal zijn deze ‘floaters’ niets om je zorgen over te maken, tenzij het aantal steeds groter wordt. Dan kan het een teken zijn dat je een scheur in je netvlies hebt. Dus houd het goed in de gaten.

8. Vermoeidheid



Als je ogen opgezwollen en rood zijn, betekent het niet per se dat je last hebt van een infectie. Het kan een teken zijn dat je moe bent. Je hebt te weinig slaap gehad en je lichaam laat weten rust nodig te hebben.

9. Te veel zon



Als je te veel in de zon zit, kan er een gelige waas over je oogwit trekken. Dit wordt een pinguecula genoemd. Meestal is dit niet ernstig, maar het kan ook een voorstadium van kanker zijn. Zodra je deze gelige waas ontdekt, ga dan voor de zekerheid even langs de dokter.

10. Geelzucht



Is je ooglid zo geel als oud papier? Dan zal het je vast niet verbazen dat dat een teken is dat er iets niet goed is met je gezondheid. Dit is waarschijnlijk geelzucht en ontstaat doordat er teveel bilirubine in je bloed zit. Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij de afbraak van oude rode bloedcellen. Je lever kan de cellen niet goed meer filteren, waardoor ze in je bloed terecht komen. Je lichaam en ogen kleuren dan langzaam geel. Heb je last van geelzucht? Dan kan je last hebben van een infectie als hepatitis, een leverafwijking (door alcohol), galstenen of kanker.

11. Schermpjes



We zijn tegenwoordig verslaafd aan schermpjes, wat erg slecht is voor je ogen. Je ogen worden droog en kunnen gaan tranen. Het klinkt misschien raar, dat je oog gaat tranen als-ie droog wordt, maar dat komt omdat je oog er alles aan doet om maar niet droog te worden. Dit is een teken dat je te veel en te lang achter de televisie of computer zit.

12. Overbelasting



Gebroken bloedvaten in je oogwit zien er vaak heftig en alarmerend uit, maar meestal geven je ogen daarmee aan dat je ze overbelast. Dit kan komen doordat je ze veel moet inspannen of omdat je vaak moet hoesten. Het ziet er misschien gevaarlijk uit, maar is onschadelijk en heeft geen gevolgen.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock