2 uur te weinig geslapen? Dat kan verstrekkende gevolgen hebben

En dan hebben we het vooral over de gevolgen als je dan de volgende dag in de auto stapt. Uit onderzoek van de AAA Foundation for Traffic Safety is namelijk gebleken dat wanneer je gaat rijden na een nacht met weinig slaap, de kans op een auto-ongeluk twee keer zo groot is. En dat begint dus al bij twee uur te weinig slapen.

Zes uur slaap

Bij het onderzoek wordt uitgegaan van een nacht met gemiddeld acht uur slaap. Als je dus een keer zes uur slaapt, kun je de volgende ochtend beter niet de auto pakken naar je werk of een andere afspraak. Want als je slechts vijf tot zes uur slaapt, heb je volgens de studie al 50% meer kans op een ongeluk. En als je maar vier tot vijf uur slaapt, wordt die kans zelfs nog vier keer groter. Onderzoekers komen met deze conclusie na een analyse van 4.571 politierapporten van ongelukken.

Dronken

Opvallend is ook dat als je minder dan vier uur slaapt en gaat rijden, dit gelijkstaat aan dronken achter het stuur kruipen, als je kijkt naar de kans op een ongeluk. Je bent dan niet alleen een gevaar voor jezelf, maar ook voor anderen op de weg. Misschien toch maar met de trein dan? En als het even kan, is het een goed idee om nog even terug je bed in te gaan...

Slechte slaper? Dokter Rutger geeft in onderstaande video vijf tips tegen slapeloosheid:

Bron: AAA Foundation.