3 natuurlijke manieren om je cholesterol te verlagen

Diëtiste Wendy geeft een paar voedingstips om je cholesterol op een natuurlijke manier te verlagen.

Verkeerde vetten

Wendy houdt er niet van om te zeggen wat je níet mag eten en daarom tipt ze een paar kleine aanpassingen die je gewone leefstijl een stuk gezonder maken. Belangrijk is om verkeerde vetten (oftewel verzadigde vetten in koeken, chips, kaas en vlees) te vervangen door goede, plantaardige vetten.

Food swap

Vervang je volvette yoghurt met krokante muesli bij het ontbijt bijvoorbeeld door soja yoghurt met muesli op basis van haver. In deze plantaardige yoghurt zit een stuk minder (verzadigd) vet dan in gewone yoghurt. Krokante muesli wordt gemaakt met boter en suiker, terwijl havermuesli gemaakt wordt van havermout. Hier worden verder geen zoetstoffen of iets dergelijks aan toegevoegd.

Meer tips? Bekijk dan de video hieronder. Diëtiste Wendy verklapt nog meer makkelijke food swaps om je cholesterol op een natuurlijke manier te verlagen:

Bron: Voedingscentrum.