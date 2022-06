30% van de 40-plussers heeft nauwelijks seks, en hierom is dat helemaal niet erg

De cijfers liegen er niet om. Gemiddeld geven Nederlanders hun seksleven slechts een 6,7. Daar was je vroeger bij wiskunde misschien ontzettend blij mee, maar in dit geval is dat best treurig.

Weinig seks

Ruim een kwart van de Nederlanders met een relatie heeft weinig tot geen seks. Vooral 40-plussers gaan niet vaak meer van bil. Van de mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 64 jaar zegt 30% nooit of hooguit enkele keren per jaar seks te hebben. Bij jongere stellen komt dat ook voor, daar heeft 14,5% nauwelijks seks.

Paar keer per maand

De meeste mensen (41,1%) hebben een paar keer per maand seks. Dat lijkt weinig, maar volgens Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, hoeft dat geen ramp te zijn.

Kwaliteit boven kwantiteit

Esther: “We denken vaak dat we veel seks moeten hebben om de relatie goed te houden. Uit dit onderzoek blijkt dat de seksfrequentie minder samenhangt met het cijfer dat we onze relatie geven dan de kwaliteit van het seksleven.” Minder vaak goede seks is dus beter dan heel vaak matige seks. Schrijf je even mee?

Kinderen

Veertigers hebben vaak jonge kinderen, maar toch blijken die in veel gevallen niet de reden te zijn van onze ingedutte sekslevens. Bij slechts 7% van de deelnemers ging het seksleven erop achteruit sinds er kinderen zijn.

Kun jij ook wel wat tips gebruiken over hoe je de seks spannend houdt? You're welcome:

