5 producten waar onverwacht (veel) suiker in zit

De huidige industrie verwerkt vaak suikers in verschillende voedingsproducten. Zodra een product in pakjes en zakjes komt, dus met andere woorden ‘bewerkt’ is, is de kans groot dat er suiker aan is toegevoegd. Een eerste stap is je hiervan bewust zijn en het etiket te raadplegen. De ingrediëntenlijst is gerangschikt op hoeveelheid: hoe meer een ingrediënt vooraan staat, des te meer is het aanwezig in het product. Staat suiker vooraan? Dan is dat het voornaamste ingrediënt.

Het is geen nieuws dat ultra bewerkte producten zoals snoep, koek en energiedranken veel suikers bevatten, maar er liggen ook veel producten in de schappen die meer toegevoegde suikers bevatten dan je zou denken. Loop maar eens een rondje door de supermarkt, het zal je verbazen hoeveel suiker er in sommige producten zit.

Deze 5 producten bevatten (veel) suiker

Diëtisten Maartje Boot van maaltijdbox Green Chef en Kim Brouwers van het Diabetes Fonds raden je aan om vooral de voedingsetiketten van deze producten te checken:

Magere producten

“‘Magere’, ‘vetarme’ of ‘light’ producten worden vaak gezien als gezonder omdat ze minder calorieën bevatten”, zegt Boot. “Maar om de smaakmakende vetten in deze producten te compenseren wordt er vaak suiker aan toegevoegd om toch een lekkere smaak te behouden. De ingrediëntenlijst helpt je om de juiste magere producten te kiezen.”

Plantaardige melk

“Het Voedingscentrum geeft als richtlijn dat een plantaardig alternatief voor melk slechts 6 gram suiker per 100 ml mag bevatten om aan de Schijf van Vijf te voldoen. Er wordt echter vaak meer suiker toegevoegd aan melkvervangers als sojadrink, haverdrink en amandeldrink”, legt Brouwer uit. “Kies daarom bij voorkeur voor de ongezoete variant.”

Voedsel uit blik

Brouwer: “Handig is het wel zo’n blik fruit, groenten of peulvruchten die je lang kunt bewaren en op een drukke dag in een handomdraai op tafel zet. Maar hoe handig ook, het is zeker niet altijd een verstandige keuze. Ook in dit geval is het verstandig om eerst even op het etiket te kijken of er geen suikers aan toegevoegd zijn.”

Kruidenmixen

Kant-en-klare kruidenmixen zijn ideaal om exotische gerechten te maken, zeker als je de afzonderlijke kruiden niet in huis hebt of niet zeker weet welke kruiden je moet combineren. “Wel verdient de ingrediëntenlijst een extra check, zodat je niet ongewenst veel zout en suiker over je lekkere maaltijd strooit”, benadrukt Boot. Verse kruiden over? Je kunt ze heel makkelijk zelf drogen. Zo weet je zeker dat er geen zout of zoetstoffen aan toe zijn gevoegd.

Snackrepen

Over veel granenrepen voor tussendoor wordt gezegd dat ze gezond zijn en dat lijkt vaak ook zo. Toch blijft dit een bewerkt product, zegt Boot. “En die zijn vaak gezoet met suiker dan fruit. Check daarom altijd het etiket.”

Kortom, controleer altijd even de ingrediëntenlijst. Zo word je je steeds meer bewust van wat fabrikanten in hun producten stoppen. Ook ontdek je welke producten wel of niet passen binnen een gezonde levensstijl met minder toegevoegde suikers.

Nationale Suiker Challenge

Bij suiker geldt: hoe meer je het eet, hoe meer je er naar verlangt. In dit artikel vertellen we je alles over een suikerverslaving. Meer weten over toegevoegde suikers? En wil je graag minder suiker eten? Doe mee aan de Nationale suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Je krijgt tips over hoe je een etiket leest, welke schuilnamen suiker allemaal heeft en leer je hoe je de ingrediëntenlijst checkt. Ben je op zoek naar meer receptinspiratie? In het kader van de Nationale Suiker Challenge heeft Green Chef ervoor gezorgd dat maar liefst elk recept dat die week op het menu staat volledig vrij is van toegevoegde suikers.

Heb je steeds vaker behoefte aan suiker of heb je last van suikerdips? Diëtiste Wendy legt uit waardoor deze worden veroorzaakt en wat je eraan kunt doen:

Bron: Diabetes Fonds