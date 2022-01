5 slimme lifehacks voor minder stress in 1 minuut

Zie je het door alle stress even niet meer zitten? Geen paniek! Neem even een minuut de tijd om te ontspannen. Meer heb je niet nodig. Deze tips zorgen in no-time voor minder stress, beloofd!

1. Denk aan iemand van wie je veel houdt

Dit kan je kind, partner, een vriend(in) of zelfs je huisdier zijn. Denk aan hoe ze eruit zien, hoe ze ruiken, hoe ze je geruststellen en hoe je je voelt in hun aanwezigheid.

Onderzoekers hebben ontdekt dat persoonlijke verbinding één van de vier pijlers van persoonlijk geluk is. Je alleen maar op iemand concentreren, kan al voldoende zijn om je te kalmeren.

2. Piekerkwartier

Dit klinkt misschien gek, maar door al je zorgen naar één moment op de dag te schuiven, creëer je rust in je hoofd. Mensen denken vaak dat als er iets in hun hoofd opkomt, ze zich hier meteen zorgen over moeten maken. Maar dat is helemaal niet waar. Het kan juist handig zijn om ergens op de dag een momentje te pakken voor een piekerkwartier. Tijdens dit moment kun je echt even nadenken over deze zorgen en mogelijke oplossingen. Je zult je direct beter voelen als je weet dat je stappen hebt ondernomen om je stress te beheersen in plaats van je zorgen te proberen te negeren.

3. Ga even lekker dansen

Oké, deze techniek duurt waarschijnlijk twee of drie minuten, maar het helpt je wel te kalmeren. Zet je favoriete muziek op en ga even helemaal los. Onderzoek heeft aangetoond dat zowel muziek als dansen je stresslevel kunnen verlagen en je geluk kunnen vergroten.

Als dansen niet jouw ding is - of je bent niet op een plek waar je het kunt doen - beweeg je lichaam dan gewoon een minuut lang. Strek je lichaam of spring op en neer - al is het op het toilet. Doe dit wel terwijl je naar je favoriete nummer luistert, want dan heeft het dubbel zoveel effect. Zo zorg je er namelijk voor dat het gelukshormoon dopamine vrijkomt.

4. Geef iemand een dikke knuffel

Zo werkt het: geef iemand op een moment van stress een hele dikke knuffel. Adem drie keer heel diep in en uit, terwijl je diegene blijft knuffelen. Je voelt daarna gegarandeerd minder stress. Ten eerste blijkt uit onderzoek dat diep ademhalen gevoelens van kalmte kan bevorderen, daarnaast zorgt ook aanraking voor verlichting van angst.

5. Verander de achtergrond van je telefoon

Een andere manier om je gedachten af ​​te leiden, is kijken naar een foto die je echt gelukkig maakt. Verwissel daarom de achtergrond van je telefoon wanneer je veel stress hebt. Elke keer dat je op je telefoon kijkt, verschijnt er een glimlach op je gezicht en wordt de stress iets minder.

Bedenk eens hoe vaak je elke dag naar je telefoons grijpt. Schrik niet: dit is waarschijnlijk meer dan 200 keer per dag. Dus of het nu een foto van je huisdier, je partner of een mooi landschap is, het kan echt helpen je te ontspannen. Verander de foto wel regelmatig voor het beste resultaat.

Wat doet stress met je gezondheid? Diëtiste Wendy legt uit waarom ontstressen zo belangrijk is:

Bron: HuffPost