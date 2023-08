6 tips tegen zware zomerbenen

Vermoeide benen hebben te maken met een slechte bloedcirculatie. Waarom je daar in de zomermaanden meer last van hebt? Door de hitte worden je bloedvaten wijder. Daardoor kan het zijn dat je veneuze kleppen niet meer goed functioneren en het bloed zich ophoopt in de benen. Het resultaat? Zware, dikke benen en schoenen die ineens véél te strak voelen.

Tips tegen zware zomerbenen

Gelukkig zijn er genoeg oplossingen te vinden. Met déze tips verminder jij je zware zomerbenen en voelen ze een stuk beter aan.

Voeten omhoog: als je staat of zit moeten je aderen hard werken om je bloed omhoog te pompen naar je hart. Help de zwaartekracht daarom een beetje en leg je benen omhoog, eventueel met een kussen eronder. Wandel en beweeg: Niet al te intensieve vormen van sport en beweging bevorderen de bloedcirculatie. Het is dus altijd een goed idee om te : Niet al te intensieve vormen van sport en beweging bevorderen de bloedcirculatie. Het is dus altijd een goed idee om te wandelen , fietsen, zwemmen of joggen. Kruis je benen niet: Gekruiste benen kunnen zorgen voor extra druk op je aderen die het bloed van je benen naar je hart pompen. En dat wil je bij vermoeide benen nou net níet. Probeer contrastdouches: Douches waarbij je warm en koud water afwisselt stimuleren de bloedcirculatie. Het is het proberen waard! Draag platte schoenen: Hakken kunnen de bloedsomloop in je onderste ledematen belemmeren. Kies daarom vaker voor platte schoenen. Trakteer jezelf op een massage: En natuurlijk helpt ook een : En natuurlijk helpt ook een beenmassage goed. Een massage aan je onderbenen zorgt ervoor dat het bloed beter naar je hart gaat stromen. Ga zelf aan de slag of kijk je partner lief aan.

Andere redenen voor zware benen

Behalve hitte kunnen zware zomerbenen ook andere oorzaken hebben. Veel voorkomende redenen zijn te weinig drinken (waardoor je vocht mist, je bloed dikker wordt en minder snel stroomt), een tekort aan kalium, te veel zout eten, alcohol drinken en roken. Ook overgewicht en te lang zitten of staan kunnen zorgen voor vermoeide benen. Indien bovenstaande tips niet werken, is het dus raadzaam om naar deze factoren te kijken.

