7 symptomen die je nóóit mag verbergen voor je huisarts

Ook al denk je zelf dat je je aanstelt als je naar de dokter gaat omdat je hoofdpijn of gehoorverlies hebt, kun je voor deze dingen toch beter wél even langs je huisarts gaan. “Een symptoom waar je je zorgen over maakt, moet altijd bij de dokter worden uitgesproken”, zegt klinisch wetenschapper Nate Favini tegen Goodhousekeeping. De huisarts zal uiteindelijk beslissen of je je wel of geen zorgen hoeft te maken.

Pijn kan overal opduiken en allerlei oorzaken hebben. Neem daarom het zekere voor het onzekere en laat angst je er niet van weerhouden om de zorg te krijgen die je nodig hebt. Onderneem vooral actie bij de volgende symptomen:

1. Ernstige hoofdpijn

"Als je uit het niets ernstige hoofdpijn krijgt, moet je dit serieus nemen en langs de dokter gaan", zegt Favini. Helemaal als het voelt als de ergste hoofdpijn van je leven. "Dit kan namelijk een teken zijn van een bloeding in je hersenen of een beroerte."

2. Plotseling gehoorverlies

De meest voorkomende oorzaken van gehoorverlies zijn goedaardige oorsmeerproblemen. Ook kun je soms wat water in je oor krijgen nadat je gedoucht hebt. "Maar plotseling verlies van gehoor kan ook een aantal ernstige oorzaken hebben. Je kunt een tumor van de gehoorzenuw hebben, maar gehoorverlies kan bijvoorbeeld ook een teken van MS zijn."

3. Pijnlijk opgeblazen gevoel

Als je een knagende pijn voelt in je onderbuik, kan dit duiden op maagzweer. "Pijn in het rechter ondergedeelte van je buik in combinatie met een opgeblazen gevoel kan ook een blindedarmontsteking betekenen", legt Favini uit. Helemaal wanneer je ook koorts hebt, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. "Misselijkheid, een opgeblazen gevoel, diarree kunnen tekenen zijn van kanker."

4. Duizeligheid

Je hoeft niet gelijk in paniek te raken als je je een keertje duizelig voelt. "Duizeligheid die veel erger wordt wanneer je je hoofd heen en weer beweegt is wel ernstig. Dit kan een neurologische oorzaak hebben." Ga in dit geval altijd even langs de huisarts om het te laten checken.

5. Problemen met plassen

Als je problemen hebt met plassen, zou dit erop kunnen wijzen dat je zenuw is beschadigd door een tumor. Of dat je een hernia hebt. Probeer wat meer water te drinken. Als je daarna wel de fysieke behoefte hebt om te plassen, maar het lukt niet? Bel dan onmiddellijk je arts.

6. Rugpijn

Rugpijn kan gevaarlijk zijn wanneer de pijn hevig is en gepaard gaat met zwakte. "Als je rugpijn ervaart en je geen controle meer hebt over je urine of ontlasting, kan dit een teken zijn van zenuwcompressie of een infectie van de gewrichten van de rug.

7. Vocale problemen

Negeer het ook nooit als je steeds minder goed ziet of moeilijker spreekt. Verlies van het gezichtsvermogen of spraakgebrek zijn zeer zorgwekkend en kunnen duiden op een beroerte. Ga daarom gelijk naar de dokter. Proactief zijn is altijd de juiste aanpak.

Dus, wat heb je hiervan geleerd? Als je ook maar een beetje twijfelt, kun je altijd beter even contact opnemen met je arts. En vergeet tijdens de afspraak nóóit bovenstaande klachten te benoemen.

