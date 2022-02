Door de juiste vitamines toe te voegen aan jouw maaltijd kunnen de klachten verminderen.

1. Vermoeidheid

Heb je last van vermoeidheid, hoewel je genoeg slaapt? Dat kan een teken zijn van een vitamine D-tekort. Voornamelijk wanneer de zon nauwelijks schijnt in de winter kun je hier meer last van hebben. Je huid maakt namelijk vitamine D aan als je buiten bent en er zonlicht (UV-B stralen) op je huid komt.

Geen zon? Dan kun je champignons eten of eidooiers van biologische eieren. In Nederland wordt vitamine D ook toegevoegd aan margarine en bak- en braadproducten.

2. Schilfers op je hoofdhuid

Merk je dat je soms last hebt van schilfers op je hoofdhuid? Dan kan het zijn dat je te weing gezonde vetten binnenkrijgt. Je hoofdhuid geeft aan dat je meer omega 3-vetzuren nodig hebt. Vette vis is rijk aan omega 3-vetzuren, maar je kunt dit ook vinden in zaden zoals lijn- en chiazaad.

3. Dun en broos haar

Is jouw haar de laatste tijd wat dunner, of valt het je op dat je meer haarverlies hebt dan normaal? Dat kan komen door een gebrek aan foliumzuur, wat je vooral vindt in groene groente en peulvruchten. Je haar knapt op van groente zoals spinazie, veldsla, andijvie en broccoli.

4. Gescheurde mondhoeken

Gebarsten of gebroken mondhoeken zijn altijd erg vervelend. Dit is een duidelijk teken van je lichaam dat je te weinig ijzer, zink en B-vitamines binnenkrijgt. Je kunt dit aanvullen door zalm, tonijn of eieren te eten.

Eet je liever plantaardig? Kies dan voor linzen of zongedroogde tomaten. Het regelmatig binnenkrijgen van groente zoals broccoli, rode paprika en kool helpt bij het voorkomen van de scheurtjes in de mondhoeken.

5. Grijze haren

Vind je soms ineens een grijze haar? Dat kan erop wijzen dat je koperinname te weinig is. Koper heeft invloed op je melanineproductie, wat onder andere zorgt voor de kleur van het haar. Door meer aardappelen, peul- en zeevruchten te eten zal je haar meer gaan glanzen én ben je af van die verdwaalde grijze haar.

6. Kramp in de benen

Je kunt last krijgen van kramp in de kuiten of voeten wanneer je niet genoeg magnesium, calcium en kalium binnenkrijgt. De kramp kan worden verlicht of verdwijnen door fruitsoorten te eten zoals bananen en kersen, groente zoals pompoen en spinazie of zaden zoals amandelen of chiazaad.

7. Blauwe plekken

Krijg je snel een blauwe plek, ook wanneer je je niet eens heel hard stoot? Misschien heb je een tekort aan vitamine C. Bij een tekort aan Vitamine C dichten de bloedvaatjes onder jouw huid trager, en ontstaat er sneller een blauwe plek.

Bessen, kiwi’s, paprika’s , courgette, broccoli en (zoete) aardappelen zijn rijk aan vitamine C.

8. Puistjes

Last van puistjes op de armen, benen of wangen? Dan kan het zijn dat je een tekort hebt aan gezonde vetten, zink en vitamine A. Deze stoffen zijn erg belangrijk voor een gezonde huid. Om je huid snel te herstellen heb je voeding nodig zoals pompoenpitten, hummus en zoete aardappelen.

Bron: Freundin, Supplementen