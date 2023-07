9x tips tegen reisziekte die helpen volgens de expert

Je evenwichtsorgaan zorgt ervoor dat je rechtop kunt staan en niet valt als je bijvoorbeeld loopt of fietst. Om goed te functioneren heeft dat evenwichtsorgaan informatie nodig vanuit je hersenen, spieren en ogen. Wagenziekte ontstaat als die informatie niet met elkaar klopt. Het lukt je hersenen dan niet om je evenwicht goed te regelen. De constante beweging van je lichaam in een voertuig of ander object kan ervoor zorgen dat je van slag raakt. Dat wordt wagenziekte of reisziekte genoemd.

Vervelende symptomen van reisziekte

Je voelt je dan erg beroerd tijdens een autorit, vliegreis of op een boot. Ook tijdens een ritje in de bus, tram of trein kun je er last van krijgen. Je wordt dan duizelig, gaat heel heftig transpireren, wordt slaperig of krijgt hoofdpijn. Soms moet je zelfs overgeven. Niet fijn tijdens je reis.

Kinderen én volwassenen worden wagenziek

Vooral kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar zijn gevoelig voor reisziekte. Bij kinderen onder de twee jaar komt dit amper voor omdat hun evenwichtsorgaan nog niet volledig ontwikkeld is. Veel kinderen groeien er op een gegeven moment overheen. Bij volwassenen komt het echter ook voor, vaker bij vrouwen dan bij mannen. Vooral tijdens de menstruatie of een zwangerschap kunnen vrouwen er last van hebben. Heel vervelend als je een lange reis af moet leggen.

9 tips van de expert tegen reisziekte

Wij vroegen bewegingswetenschapper en professor Jelte Bos van TNO om tips.

Zorg ervoor dat je naar buiten kunt kijken. Is je kind nog te klein om goed boven het raam van het voertuig uit te komen, zet hem of haar dan als het kan in het midden of voorin. Vooruit kunnen kijken is heel belangrijk. Je hersenen moeten de signalen ontvangen dat er wat staat te gebeuren. Het rijgedrag van de bestuurder bepaalt of iemand wagenziek wordt. Probeer als bestuurder sportief rijgedrag te vermijden. Rem niet te snel en te vaak af. Maak geen onverwachte bewegingen en neem rustig je bochten. Als je geen rekening houdt met de wagenziekte van je passagier, dan kan deze eerder overgeven. Let daarom heel goed op de symptomen, zoals duf worden, raar gevoel in de maag, meer transpireren en meer speekselvorming. Stop op tijd en pas je rijgedrag aan. Als iemand klaagt ben je meestal al te laat. Zet de airco aan of draai een raampje open. Vermijd dat de temperatuur oploopt in de auto. Speel een spelletje. Hierdoor leid je de hersenen af van het gevoel van wagenziekte. Een goed spel is bijvoorbeeld ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ of het kentekenplaatspel. Je dwingt daarmee af dat er naar buiten wordt gekeken. Win-win dus. Zing een liedje. Dit lijdt ook weer je hersenen af en zorgt voor gezelligheid in de auto. Drink geen koffie. Stop minimaal vijf uur van tevoren met het drinken van koffie. Koffie kan wagenziekte versterken. Wat kan helpen is cola - geen hele fles natuurlijk, maar van tevoren een glaasje cola drinken helpt. Gember! In de wetenschap is er maar één middel dat bewezen helpt tegen misselijkheid en dat is gember. Mocht je het kauwen op verse gember vies vinden, dan is er ook gemberkauwgum. Je kunt eventueel bij de apotheek lege medicijncapsules kopen en die vullen met gemberpoeder. Neem genoeg pauzes tijdens de reis. Stop bij tankstations en loop een klein rondje. Zorg dat je genoeg van de buitenlucht kunt genieten. Meestal knap je daar direct van op. Boek lezen of op je telefoon kijken. Doe dat alleen als je je boek of telefoon op ooghoogte kunt houden en je hersenen vanuit je ogenhoeken beweging kunnen blijven waarnemen. Mochten deze tips geen uitkomst bieden dan kun je naar de huisarts voor scopoderm pleisters. Deze plak je zes tot vijftien uur voor vertrek op je hals. Of vraag om antihistaminica. Let op, hier kun je heel slaperig van worden. Let op: neem deze niet in als je zelf gaat rijden.

Jelte Bos is bewegingswetenschapper en professor bij TNO en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.