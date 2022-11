Abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht volgens dit burgerinitiatief

In ons land kun je onder bepaalde voorwaarden een abortus laten uitvoeren, maar in artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staat het vermeld als misdaad. Dat is een probleem, vinden BNN VARA, Spuiten en Slikken en het Humanistisch Verbond. Zij zijn daarom een burgerinitiatief gestart.

Abortus is géén misdaad

“Omdat abortus in het Wetboek van Strafrecht staat, is het geen onderdeel van het reguliere zorgstelsel. Wij vinden dat het hier wél onderdeel van moet zijn. Zodat het goed verankerd en beschermd is in de Nederlandse wet. En zodat abortus onder dezelfde wet- en regelgeving valt als bijvoorbeeld een behandeling door een medisch specialist in het ziekenhuis. Want abortus is géén misdaad”, staat in het burgerinitiatief.

Handtekeningen nodig

De initiatiefnemers hebben 40.000 handtekeningen nodig die ze aan de Tweede Kamer gaan aanbieden. Ze roepen de partijen daarmee op om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen.

Pil of ingreep

Het afbreken van een zwangerschap mag tot 9 weken van een zwangerschap met een pil, en tot 24 weken met een ingreep. Daarna alleen om zwaarwegende medische redenen. Daarvoor moet je naar een arts, een ziekenhuis of een kliniek met een speciale vergunning. Voorheen kreeg je ook nog vijf dagen verplichte bedenktijd, maar deze komt per 1 januari 2023 te vervallen.

Bron: BNNVARA.nl