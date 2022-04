Zo’n behandeling met de virusremmers nirmatrelvir en ritonavir, verkocht onder de naam Paxlovid, vermindert het risico op een ziekenhuisopname door corona drastisch, blijkt uit een analyse van de WHO.

Minder ziekenhuisopnames en sterfte door coronapil

Het risico op een ziekenhuisopname daalt met maar liefst 85% als de behandeling gelijk aan het begin van de ziekte wordt gestart. De voorkeur van de WHO gaat dan ook uit naar Paxlovid in vergelijking met andere beschikbare middelen. Dit middel is beter in het voorkomen van een ziekenhuisopname en heeft daarnaast minder bijwerkingen dan molnupiravir en is makkelijker toe te dienen dan remdesivir en antilichamen.

Ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is enthousiast over de coronapil van Pfizer. Het scheelt ziekenhuisopnames en sterfte, blijkt uit een onderzoek onder ruim tweeduizend patiënten die allemaal minstens één onderliggende ziekte hadden.

Patiënten moeten binnen vijf dagen na de eerste verschijnselen van het coronavirus beginnen met het innemen van het antivirale medicijn. Het middel bestaat uit twee pillen, die ze twee keer per dag samen moeten innemen, vijf dagen achter elkaar. Het is dus niet één coronapil, want de patiënten slikken tijdens de behandeling in totaal twintig pillen. Let wel op: milde bijwerkingen als hoofdpijn, diarree en misselijkheid kunnen voorkomen.

Bron: WHO