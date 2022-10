Alles over gevaarlijke medicijncombinaties: “Eén extra paracetamolletje kan toch geen kwaad?”

Meestal houdt de arts in de gaten of de voorgeschreven medicijnen elkaar niet in de weg ­zitten. Maar op eigen houtje een paracetamolletje erbij slikken is niet altijd zonder risico. Hoe voorkom je dat de ene pil de werking van de andere beïnvloedt?

We kennen ze wel, die bakjes met medicijn­vakjes. Of zo’n medicijnrol. Handig voor iedereen die veel pillen slikt en in het bijzonder voor de ruim één miljoen mensen van vijfenzestig jaar en ouder die dagelijks vijf of meer medicijnen gebruiken. Polyfarmacie heet dat.

Helaas gaat dat medicijngebruik geregeld mis, waardoor er zelfs mensen in het ziekenhuis belanden. Vreselijk voor de patiënten zelf, en de samenleving is door die ziekenhuisopnamen jaarlijks zo’n 85 miljoen euro armer. Hoe kunnen we dat voorkomen? Wat is hierbij de rol van dokters en apothekers en welke rol hebben we zelf?

In gesprek

Even concreet en confronterend: 5 procent van alle acute ziekenhuisopnamen van zo’n 45.000 Nederlanders per jaar komt door verkeerd medicijngebruik. Denk aan gevaarlijke medicijncombinaties, vergeten pillen of niet volgens voorschrift ingenomen medicijnen. Maar liefst de helft van al die opnamen was te voorkomen geweest.

Valérie Meijvis is apotheker en onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy: een expertisecentrum dat veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen wil bevorderen. Zij doet onderzoek naar polyfarmacie en ze heeft als apotheker spreekuur in een huisartsenpraktijk. “De huisarts kan patiënten naar mij doorverwijzen om hun medicijnen en het gebruik ervan onder de loep te nemen, een zogenoemde medicatiebeoordeling. Zelf nodig ik ook 75-plussers uit die tien of meer medicijnen gebruiken.”

Volgens de richtlijnen van huisartsen en apothekers is het belangrijk om deze groep op te roepen. Namelijk om te ­checken of alle medicijnen nog nodig zijn, adequaat worden ingenomen en of de voorgeschreven dosering nog voldoet. Meijvis: “Zo zie ik regelmatig mensen die ooit een pijnstiller met maagbeschermer kregen voorgeschreven. De pijnstiller gebruiken ze al jaren niet meer, maar de maagbeschermer slikken ze nog altijd. Zo’n onnodig medicijn met eventuele risico’s filter ik er dan uit.”

Wist je dit? Ook bepaalde vitamines en kruidenpreparaten zoals Sint-Janskruid en valeriaan kunnen invloed hebben op medicijnen. Overleg voor gebruik even met de huisarts of apotheker.

Alles nog in gebruik?

Wanneer we ouder worden, verandert ons lichaam. Het functioneert en reageert anders, ook op medicijnen, stelt dr. Karen Keijsers. Zij is als klinisch ­geriater (ouderenarts) verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. “Het lichaam van 65-jarigen werkt anders dan dat van veertigers. Ouderen hebben bijvoorbeeld minder vocht, maar meer vet. Hierdoor kunnen medicijnen sterker of minder sterk werken. En de nierfunctie gaat achteruit, dus het lichaam kan bepaalde genees­middelen minder goed opruimen.”

Omdat het lichaam op leeftijd anders reageert, kan een aangepast medicijnbeleid nodig zijn. Goed dus om dat te checken, om ­ellende te voorkomen. Sowieso is het volgens de klinisch geriater altijd belangrijk om drie dingen te beoordelen, zeker bij polyfarmacie. “Zodra artsen een medicijn voorschrijven, moeten ze allereerst weten: welke ziektes heeft deze patiënt? Want stel dat iemand een medicijn nodig heeft tegen verwardheid, dan móet de arts weten dat deze patiënt bijvoorbeeld ook de ziekte van Parkinson heeft. Want sommige antiverwardheidsmiddelen worden zeer slecht verdragen door parkinsonpatiënten. Mogelijk komen ze ­daardoor ten val en breken ze bijvoorbeeld een heup, met soms fatale gevolgen.”

Ten tweede vindt ze het belangrijk dat dokters goed weten welke medicijnen ­iemand al gebruikt en welke misschien niet meer. “Mensen moeten zich realiseren dat artsen of specialisten zelden weten wat zij slikken. Dus is het noodzakelijk een ­medicijnoverzicht of ‘medicijnpaspoort’ dat je bij de apotheek kunt krijgen, mee te nemen naar een arts of ziekenhuis. Desnoods neem je alle medicijndoosjes mee naar een afspraak, als de dokter maar weet wat je gebruikt. Dan kan die ­inschatten of de combinatie met andere geneesmiddelen mogelijk is.”

Wat vind je er zelf van?

Hoe de patiënt op leeftijd tegen medicatie aankijkt, is de derde factor waar dokters inzicht in moeten hebben bij polyfarmacie, volgens Karen Keijsers. “Ieder mens is anders en dat moeten we als dokters respecteren. Zo heb ik een patiënt die niets moet hebben van medicijnen en ziekenhuizen. Ze leeft voor haar volkstuintje. Ik moet alle medische zaken met haar dochter bespreken. Voor mij prima en duidelijk. Omdat ik dus weet dat zij wars is van medicatie, adviseer ik haar niet dat extra pilletje voor misschien een paar procent extra effectiviteit. Terwijl anderen juist alles aangrijpen om elke aandoening of ziekte te voorkomen.”

Communicatie daarover tussen arts en patiënt is noodzakelijk, wil ze maar zeggen. Want iemands houding ten opzichte van medicijnen kan gevolgen hebben voor het aantal gebruikte geneesmiddelen, maar ook voor de therapietrouw – dat is het consequent en volgens voorschrift innemen van geneesmiddelen. Wie liever geen pillen slikt of het te veel gedoe vindt elke dag, slaat misschien weleens een pilletje over. Met alle risico’s van dien.

Apotheker Meijvis: “Overleg dan liever of het mogelijk is om minder medicijnen te gebruiken, of een makkelijker innameschema te hanteren. Sommige patiënten hebben wel zes momenten waarop ze hun pillen slikken. Dat heeft impact op het dagelijks leven. Vaak blijkt dat tweemaal daags ook mogelijk is. Het makkelijkste is als het deel uitmaakt van je dagelijkse routine; bijvoorbeeld bij het ontbijt of voor het tandenpoetsen.”

Ouderen en slaaptabletten • Slaapmiddelen veroorzaken veel heupfracturen. Beter is het om slaaphygiëneregels te volgen, zoals: vermijd koffie, alcohol en televisie, iPad of telefoon vlak voor het slapengaan.

• Overigens hebben 65-plussers voldoende aan 6 uur slaap, dus op tijd naar bed gaan is niet altijd nodig.

Geen griep

Hoewel jongere mensen minder medicijnen gebruiken, kan het ook bij hen misgaan. Zo werd een tablet erbij voor Sarah (49) ineens heel riskant. “Mijn hele familie heeft een aandoening waarbij we een neurologisch stofje missen. Daarom slik ik al sinds mijn achttiende een antidepressivum. Eind vorig jaar kreeg ik uit het niets reumatische pijn- en bewegingsklachten. Die waren zo heftig dat ik zeer sterke pijnstilling kreeg: ­tramadol, een soort morfine. Ik kreeg hoge koorts en werd verward. Daarnaast had ik hallucinaties en hartkloppingen. Mijn man was op zakenreis en de kinderen waren uit logeren dus ik was alleen thuis.” Eerst dacht Sarah aan griep en dook in bed. Na anderhalve dag in een waas probeerde ze ter afleiding een ziekenhuisserie op Netflix te kijken. “Toevallig kwam daar het ‘serotoninesyndroom’ ter sprake. Ik ging googelen en wat denk je: ik had alle symptomen!”

De huisarts verwees haar meteen door naar de internist die haar ‘diagnose’ bevestigde. Maar ook al was ze meteen gestopt met tramadol, haar situatie verergerde. Sarah: “Het bleek een interactie tussen de twee medicijnen. De wisselwerking tussen mijn brein en de medicatie was zodanig verstoord, dat het antidepressivum slecht werkte. Mijn hoofd was totaal van slag. Ik werd heel depressief en wekenlang zelfs suïcidaal. Mijn omgeving werd ingezet om me in de gaten te houden en op te letten dat ik mezelf niets aandeed.”

Pas maanden later herstelde ze enigszins. Sarah beseft dat de reumatoloog en de apotheker bij het voorschrijven hadden moeten ­checken welke medicatie ze al slikte, of dat ze dat zelf had moeten zeggen. “Ook was ik verbaasd dat de huisarts en internist ­moesten googelen wat het ­serotoninesyndroom was. Dus eigenlijk ben ik per toeval gered.”

Vinger aan de pols

Duidelijk dus dat artsen bij jong en oud vinger aan de pols moeten houden bij het voorschrijven van medicijnen. Toch kunnen we als patiënt zelf ook opletten, zoals Sarah. Zij was zo alert om haar klachten serieus te nemen en hulp in te schakelen. Maar iedere patiënt moet weten dat een nieuw medicijn een bijwerking kan veroorzaken, die vaak merkbaar is binnen twee weken. Wie bijvoorbeeld ineens duizelig is of darmproblemen krijgt, moet even de bijsluiter checken en overleggen met de huisarts of apotheker. Minder voor de hand liggend is dat langdurige klachten ook bijwerkingen kunnen zijn. Zo kan een chronisch kuchje een berucht bijverschijnsel zijn van een specifiek soort bloeddrukverlager, en spierpijn een bijwerking van statines (cholesterolsyntheseremmers, red.). Als patiënt weet je dat niet en verlaat je de spreek­kamer zomaar met codeïnetabletten tegen die hoest of een pijnstiller tegen de spierpijn.

Wat gebeurt er bij een medicatie beoordeling?

De apotheker kijkt in samenwerking met de huisarts of:

• Het medicatiegebruik nog steeds passend is bij de wensen en behoeften van de patiënt.

• Het medicatiegebruik volgens de professionele standaarden en richtlijnen nog passend is bij de klachten/aandoeningen van de patiënt.

• Het medicatiegebruik nog een positieve balans heeft met betrekking tot effectiviteit en veiligheid.

• De monitoring van effectiviteit en veiligheid van medicatiegebruik plaatsvindt volgens professionele standaarden en richtlijnen (onder andere door laboratoriumbepalingen en bloeddrukmetingen).

• De medicatie op de gewenste wijze door de patiënt wordt gebruikt.

Bron: richtlijnen.nhg.org

Kwartiertje lopen

Aukje (67) had gelezen over spierpijn als bijwerking van statines en nam zelf het heft in handen. “Die cholesterol­verlager was een van de acht medicijnen die ik slikte. Ik heb namelijk prediabetes en chronische pijn in mijn knieën en heupen. Daarom slik ik van bloeddrukverlagers tot diclofenac met maagbeschermer. Toen die spierpijn erbij kwam, was ik het zat. Ik ­stapte naar de huisarts en kreeg een ander cholesterolmiddel, maar eigenlijk wilde ik juist minder pillen. Hoe kon ik het roer omgooien? Het toverwoord was ‘leefstijl’ en bewegen was stap één. Vanwege de gewrichtspijn had ik maandenlang mijn ­dagen zittend doorgebracht, dus de huisarts stelde voor te beginnen met dagelijks een kwartiertje te wandelen. Qua eten verminderde ik het aantal koolhydraten en verdubbelde ik de dagelijkse hoeveelheid groente. Dat was enorm wennen, maar omdat mijn man meedeed, hield ik het vol. We namen een hondje, en dat kwartier lopen werd een halfuur en is inmiddels driekwartier. Lang verhaal kort: mijn gewrichtspijn verdween, waarschijnlijk doordat ik minder zwaar werd. De ­pijnstiller en ­maagbeschermer konden dus weg. Ook werden mijn cholesterol en bloeddruk steeds beter. Na een halfjaar ben ik van acht naar twee medicijnen gegaan. En ik had geen ­prediabetes meer. De huisarts en ­ikzelf ­waren ­supertrots!”

Gevaarlijke pijnstillers

Vaak is het net als bij Aukje haalbaar om te minderen met medicatie. Gunstig want dat verkleint het risico op verkeerd medicijngebruik en dus op ziekenhuis­opnamen. Er is alleen ook nog een gevaar uit onverwachte hoek waar de dokter geen zicht op heeft. Namelijk: de drogist.

Zowel apotheker Valérie Meijvis als ­klinisch geriater Karen Keijsers zien in de praktijk veel ellende door de pijnstillers die daar zonder doktersrecept te koop zijn: de ‘NSAID’s’, ofwel de Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Binnen deze groep vallen ibuprofen, diclofenac en naproxen. Voor deze middelen en voor acetylsalicyl­zuur (beter bekend als aspirine) in een dosering als pijnstiller van 500 milligram geldt dat ze hun werk prima doen: de pijn bestrijden. Maar de bijwerkingen van deze pijnstillers zijn vaak ernstig. Afhankelijk van onderliggende aandoeningen en ­andere medicatie, kan een enkel pilletje al schadelijk zijn. “Zoals het grote risico op maagbloedingen”, zegt Valérie Meijvis. “Daarom is de combinatie met een maagbeschermer ook nodig. Maar ibuprofen vermindert ook de effectiviteit van de veelgebruikte bloed­verdunners aspirine en ascal (carbasalaat calcium, red.). Dat kan grote gevolgen ­hebben voor hartpatiënten.”

Karen Keijsers voegt toe: “Bovendien zorgen NSAID’s ervoor dat mensen meer vocht vasthouden, wat weer gevaarlijk is bij hartfalen. Maar wie naar de huisarts gaat vanwege dikke enkels, denkt er niet aan om te vertellen dat ze iets van de drogist slikken. Dan krijgen ze iets tegen het vocht vasthouden en dus wéér een medicijn erbij.” Beide professionals benadrukken: of een pilletje nou door een arts is voorgeschreven, of je hebt het zelf bij de drogist gekocht, zorg dat dokters en de apotheker op de hoogte zijn van álles wat je slikt. Dat voorkomt problemen.

Tips voor thuis • Klik bij thuisarts.nl op ‘ik ben een oudere en gebruik veel medicijnen’ voor bruikbare adviezen.

• Apotheek.nl adviseert per geneesmiddel over gebruik, interacties en afbouwmogelijkheden.

Bronnen: staatvenz.nl en Harm-studie

Illustraties: Stocksy. | Met dank aan: Valérie Meijvis (MSc, apotheker en onderzoeker bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra) en Dr. Karen Keijsers, en klinisch farmacoloog in Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch