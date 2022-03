Alles wat je moet weten over de verschillende soorten vitamine B

VITAMINE B1 (THIAMINE)

Vitamine B1 is belangrijk voor onze energie, een goede werking van ons zenuwstelsel én de werking van de hartspier. Een tekort kan resulteren in een depressie, concentratieproblemen, geheugenverlies, gevoelloosheid in je benen, hartklachten en spierverlamming. Teveel thiamine kan geen kwaad. Het lichaam neemt op wat het nodig heeft en de rest wordt uitgeplast.

Vitamine B1 vind je vooral in:

zilvervliesrijst

aardappelen

groente

varkensvlees

volkorenbrood

VITAMINE B2 (RIBOFLAVINE)

Vitamine B2 helpt om energie uit koolhydraten, eiwitten en vetten te halen. Een tekort aan vitamine B2 kan zorgen voor huidafwijkingen bij je mond en tong en ontstekingen bij je neus. Net als bij vitamine B1, wordt een overschot aan vitamine B2 uitgeplast.

Vitamine B2 vind je vooral in:

groente, vooral in broccoli

fruit

brood

ei

VITAMINE B3 (NIACINE)

Ook deze soort vitamine B helpt bij de energievoorziening, maar ook bij de aanmaak van vetzuren. Een tekort van Niacine kan Pellagra veroorzaken, dit is een ziekte waar je huidaandoeningen, diarree en dementie van kunt krijgen. Teveel Niacine kan juist wel schadelijk zijn. Het kan zorgen voor opvliegers en schade aan je lever en ogen.

Vitamine B3 vind je vooral in:

vis

volkoren graanproducten

groente

aardappelen

noten

varkensvlees

Vitamine B3 vind je niet in melk.

VITAMINE B5 (PANTHOTHEENZUUR)

Naast dat panthotheenzuur belangrijk is voor de energievoorziening, is het ook van belanv voor de opbouw en afbraak van eiwitten en vetten. Een ernstig tekort kan leiden tot een branderig of pijnlijk gevoel in je voeten. Bij teveel vitamine B5 kun je last krijgen van diarree.

Vitamine B5 vind je vooral in:

eieren

volkorenproducten

peulvruchten

groenten

fruit

rundvlees

aardappelen

VITAMINE B6 (PYRIDOXINE)

Deze vitamine bemoeit zich met onze stofwisseling, de opbouw en afbraak van aminozuren én hormonen die nodig zijn voor groei, bloedaanmaak en een goede werking van ons immuunsysteem en zenuwstelsel. Best een aantal dingen dus. Een tekort van vitamine B6 kan daarom niet alleen leiden tot een verminderde weerstand of bloedarmoede, maar ook tot zenuwaandoeningen. Maar ook op een teveel zit je niet te wachten. Bij een teveel van vitamine B6 kun je last krijgen van neuropathie, een aandoening aan het zenuwstelsel.

Vitamine B6 vind je vooral in:

eieren

vis

bruin brood

aardappelen

peulvruchten

groenten

bananen

noten

VITAMINE B8 (BIOTINE)

Vitamine B8 maakt energie vrij uit eten en vormt vetzuren. Ook is vitamine B8 nodig voor je huid, haar en een normale werking van het zenuwstelsel. Een tekort kan dan ook leiden tot huidafwijkingen, bloedarmoede of depressies. Teveel biotine zorgt niet voor een prachtige haardos en gave huid, wat je lichaam niet nodig heeft plas je namelijk gewoon weer uit.

Vitamine B8 vind je vooral in:

eieren

noten

sojabonen

pinda's

Vitamine B8 vind je niet in vlees.

VITAMINE B11 (FOLIUMZUUR)

Vitamine B11 ken je misschien als foliumzuur. Deze vitamine helpt bij de groei en goede werking van het lichaam en de aanmaak van witte en rode bloedcellen. Zwangere vrouwen wordt geadviseerd extra foliumzuur te slikken. Dagelijks 400 microgram extra foliumzuur helpt om het risico op een open ruggetje, hazenlip of gespleten verhemelte bij het kind te verkleinen. Een tekort aan vitamine B11 kan leiden tot bloedarmoede, darmstoornissen en geboorteafwijkingen. Een teveel aan vitamine B11 uit tabletten kan het moeilijk maken om een vitamine B12 tekort op te sporen. Teveel vitamine B11 uit voeding is niet schadelijk.

Vitamine B11 vind je vooral in:

groenten: spinazie, spruitjes en broccoli

volkoren brood

ei

Vitamine B11 vind je, net als vitamine B8, ook niet in vlees.

VITAMINE B12

Eerder schreven we al een uitgebreid artikel met 7 vragen over vitamine B12. Je vindt hier alle vragen en bijbehorende antwoorden.

Bron: Voedingscentrum, Vitamine info