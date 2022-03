Alopecia: wat is dat precies?

Na de klap die Will Smith aan Chris Rock gaf, heeft iedereen het over alopecia. Specifieker: alopecia areata, wat zich laat vertalen naar ‘pleksgewijze kaalheid’. Het is een haaraandoening waarbij iemand ineens gedeeltelijk of – na verloop van tijd zelfs helemaal – kaal wordt.

Wat is alopecia?

De oorzaak is niet bekend, al wijzen statistieken erop dat alopecia bovengemiddeld vaak in verband wordt gebracht met het atopisch syndroom (eczeem, hooikoorts en astma), psoriasis, een verstoorde hormoonhuishouding, syndroom van Down en auto-immuunziekten, zoals schildklieraandoeningen. Ook ingrijpende emotionele gebeurtenissen en een periode van verhoogde stress kunnen de ziekte in de hand werken.

Beide geslachten kunnen met alopecia te maken krijgen en het komt op elke leeftijd voor, maar jongvolwassenen worden het vaakst getroffen. Zo’n 1 op de 1.000 á 2.000 mensen lijdt eraan.

Zo ‘werkt’ alopecia

Rondom de haarwortel vindt een ontstekingsproces plaats, waardoor die zijn werk niet goed meer kan doen. Het gevolg is dat er alleen nog misvormde en zwakke haren uit de wortel groeien die makkelijk afbreken. Uiteindelijk groeien er helemaal geen haren meer. Soms blijven alleen bepaalde plekken haarloos, maar de ziekte kan ook tot een volledig kaal hoofd leiden.

Weer een volle bos

Bij sommige ziektes treedt zogeheten ‘follikelatrofie’ op, wat betekent dat de haarwortels afsterven en haren niet meer kunnen terugkomen. Bij alopecia is dit gelukkig niet het geval: de haarwortels gaan nergens heen en er bestaat een goede kans dat slachtoffers weer met een volle bos eindigen. Wel wordt die kans kleiner als alopecia op relatief jonge leeftijd voorkomt én vaak terugkomt. Als het haar teruggroeit, gebeurt dit in 80 procent van de gevallen binnen een paar maanden tot jaren. Of dit gebeurt en permanent is, blijft lastig te voorspellen.

Verschillende alopecia’s

Alopecia areata is niet de enige vorm waar mensen last van kunnen hebben. Is het haar op de hoofdhuid, wenkbrauwen, wimpers en van de baard uitgevallen, dan wordt de ziekte alopecia totalis genoemd. Zijn ook het oksel-, borst- en schaamhaar verdwenen? Dan spreekt men van alopecia universalis. Alopecia areata barbae duidt op haaruitval die alleen in de baard plaatsvindt.

Psychisch trauma

Een bijzondere vorm is diffuse alopecia areata, die kan optreden nadat iemand een psychisch trauma heeft doorgemaakt. Een persoon met grijze en donkere lokken verliest dan bijvoorbeeld ineens alle donkere haren. Is er sprake van ‘slechts’ één kale plek? Dat wordt alopecia areata monocularis genoemd. Iemand met meerdere kale plekken heeft alopecia areata multilocularis.