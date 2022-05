Als meditatie niet je ding is: 6x andere manieren om je hoofd leeg te maken

Zit je dan op je kussentje, je ademhalingen te tellen alsof je leven ervan afhangt. Voor sommigen werkt het, anderen worden er vooral rusteloos van. Of licht ontvlambaar. Adem in, adem uit, want mediteren kan gelukkig ook net even anders.

1. Begin een moestuin of koop wat planten

En neem vervolgens elke dag even de tijd om ze te verzorgen. Voel of de grond niet te droog is, haal wat dode blaadjes weg, voel de textuur van de bladeren. Heel zen word je ervan, en ademhalingen tellen hoeft lekker niet.

2. Doe dagelijks één taak bewust

Kies iets wat je elke dag doet. Zoals het poetsen van je tanden, bijvoorbeeld. Neem jezelf voor om juist deze taak met je volle bewustzijn te doen. Gebruik bij het poetsen al je zintuigen en als je merkt dat je afdwaalt in je gedachten, ga je gewoon weer terug naar die tandenborstel.

3. Doe een body scan

Een wat? Oké, het is een soort mediatie, maar voor sommigen een stuk praktischer dan de vorm die je misschien al kent. Bij een body scan ga je in gedachten je complete lichaam af. Van de toppen van je tenen tot je kruin. Online editor Bente doet het elke dag voor het slapengaan en wordt er (meestal) rustiger van. Volg bijvoorbeeld de body scan van Jon Kabat-Zinn.

4. Gebruik die handen wat meer

Ben je op een creatieve manier bezig met je handen, dan kom je vanzelf wat meer uit je hoofd. Pak een nieuwe hobby op zoals breien of borduren, ga iets bouwen of start met tekenen.

5. Sport

Nog zo’n fijne manier om dat hoofd wat leger te krijgen. Ga wandelen of fietsen, neem dansles (wanneer dat weer kan) of vind een andere sport die je energie geeft.

6. Schrijf het van je af

Zo’n vol hoofd is er niet voor niets. Als je het gevoel hebt dat er meer gedachten in dat koppie zitten dan je aankunt, schrijf ze dan allemaal eens op. Denk niet te veel na over wat je neerpent, maar volg die gedachten tot je alles op papier hebt. Is het eenmaal uit je systeem, dan wordt het vaak in je hoofd ook wat leger en rustiger.

Bron: Flow Magazine