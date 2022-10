Altijd een verstopte neus? Dit kan de oorzaak zijn

Sinusitis klinkt dan wel als een heftige medische aandoening, in feite is het gewoon een verstopte neus. Het slijmvlies in de sinussen (bijholtes) is ontstoken en dat levert gesnotter op. Het gaat vaak gepaard met een verkoudheid en kan weinig kwaad, maar voor zo’n 16% van de Nederlanders is het wel degelijk een groter probleem.

Chronisch probleem

Zij hebben namelijk last van chronische sinusitis (CS). Waar de meeste mensen na een week of twee weer van een verstopte neus af zijn, lopen deze mensen er 24 uur per dag en uiteindelijk 365 dagen per week mee rond. Er wordt over CS gesproken wanneer de verstopte neus langer dan 3 maanden aanhoudt. Hoewel het niet gevaarlijk voor de gezondheid is, wordt het vooral als heel vervelend ervaren. Vooral omdat het regelmatig gepaard gaat met reukverlies en een heleboel snot.

Hoop op een oplossing

Maar er is hoop: het kan straks niet alleen meer op chirurgische wijze worden opgelost, wetenschappers zijn ook dichtbij een medicinale oplossing. Het gaat om medicijnen die antilichamen bevatten en op deze manier de klachten moeten terugdringen. Er is wel een maar: de productie van de medicijnen is op dit moment nog flink hoog. Mensen met een chronisch verstopte neus moeten dus nog even geduld hebben.

