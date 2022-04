Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat het helemaal niet gek is om na een goed bord eten toch nog ruimte te hebben voor een toetje. “Daar is een verklaring voor en die heet sensorische verzadiging", vertelde onderzoeker Anouk Hendriks op NPO Radio 1. Dat betekent dat je tijdens het eten verzadigd raakt door de sensorische kenmerken als de smaak, textuur en de geur, maar dan niet fysiek verzadigd bent. “Het eten gaat je een beetje vervelen. Daardoor denk je dat je vol bent, maar als het toetje op tafel komt, heb je daar toch nog ruimte voor omdat het een andere smaak en textuur heeft.”

Altijd ruimte voor een toetje

Die ‘sensorische verzadiging’ zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat we zoveel eten bij buffetten. Je eet dan zoveel verschillende dingen en daardoor ben je minder snel vol. Maar dat geldt niet alleen voor ongezond eten, vertelt de onderzoeker. Als je bijvoorbeeld verschillende soorten groente op je bord legt, eet je daar ook meer van dan wanneer je maar één groente op je bord hebt liggen. “Groente blijft dan veel langer lekker en veel langer interessant. En zo wordt het dus veel makkelijker om meer groente te eten. (...) De truc is om de afwisseling te zoeken in de gezonde producten en zo gezonder te eten.”

Echt gezond is het niet, maar zo af en toe mag een zoet dessert na het eten best. Voor deze frisse tiramisu met citroen is er qua smaak en textuur na het eten zeker nog ruimte:

Bron: NPO Radio 1