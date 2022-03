Amandelstenen: hoe krijg, verwijder én voorkom je ze?

In je keelamandelen zitten diepe plooien. Helaas is dit een ideale plek voor bacteriën. Er kunnen zich namelijk etensresten, slijm en dode witte bloedcellen ophopen. Dat vuil verkalkt en dit worden een soort witte brokjes: amandelstenen.

Slechte adem als symptoom amandelstenen

Amandelstenen zijn gelukkig onschuldig. Ze zullen je gezondheid niet schaden. Wel kunnen ze zorgen voor een slechte adem. Helaas hebben anderen dat vaak sneller door dan jijzelf.

Hoe merk je het zelf?

Zelf kun je ook merken dat je amandelstenen hebt. Zo komen ze namelijk nog weleens los. Tijdens hoesten of niezen kun je ze uitspugen, maar ook doorslikken. Wanneer het een groter steentje is, kun je ‘m voelen in je keel.

Symptomen die voorkomen bij amandelstenen

Metaal- of kalksmaak in de mond

Gespannen gevoel in keelholte

Een zere keel

Kriebelhoest

Lastig slikken

Gezwollen of ontstoken amandelen

Misselijkheid en braken

Opgezette lymfeklieren

Zere oren

Amandelstenen zien

Als je vermoedt dat je amandelstenen hebt, kun je ook eens in je mond kijken. Helaas kun je ze niet altijd zien omdat ze verstopt zitten, maar soms wel. Schijn met een lamp in je mond en kijk in de spiegel. Zoek naar witgelige plekjes op je amandelen. Ze variëren in grootte: van het formaat van een rijstkorrel tot een heuse maïskorrel.

Amandelstenen uitdrukken

Heb je er een gespot? Dan kun je ‘m uitdrukken. Duw er met je vinger naast, totdat-ie komt oppoppen. Je zult merken dat zodra je zo’n brokje eruit hebt en je ‘m breekt, er een vieze geur vrij komt. Dat komt omdat het brokje een mix is van bacteriën en bacteriële afscheidingsproducten.

Andere manieren om amandelstenen weg te halen

Maak gebruik van een cupping glass . Dit product is speciaal bedoeld om amandelstenen veilig te verwijderen. Met een pipet zuig je het steentje er zo uit. Lees er hier alles over.

Gorgelen met zout water zou kunnen helpen tegen amandelstenen en is het proberen waard.

Spoelen en poetsen met actief zuurstof of neusdruppels met actief zuurstof gebruiken kan ook helpen.

Gebruik een manueel aangedreven waterfloss of een monddouche om de steentjes eruit te krijgen.

Gebruik de TonsilFresh Loop Extractor, dat is een soort staafje met een lus eraan. Bekijk het product hier

Je huisarts kan je ook antibiotica geven als je last hebt van amandelstenen. Een bezoek aan de huisarts kan daarom geen kwaad.

Als niks helpt en je er veel last van hebt, dan is het altijd een optie om je keelamandelen chirurgisch te laten verwijderen. Zie dit als laatste uitweg.

Voorkomen

Een goede mondhygiëne is heel erg belangrijk. Als je last hebt van amandelstenen is alleen poetsen en flossen vaak niet voldoende. Je tandarts of mondhygiënist kan je advies geven over wat jij nodig hebt. Poets naast je tanden ook je tong. Tongbacteriën verplaatsen zich namelijk op den duur naar de keelamandelen.

Voedingswaren

Roken, koffie drinken en alcohol nuttigen kunnen de vochtbalans in je keel verstoren: een belangrijke oorzaak van amandelstenen. Ook het minderen met zuivelproducten kan het proberen waard zijn. Deze bevatten namelijk allerlei zuren en eiwitten die vaak in de keelamandelen achterblijven.

Zere keel? Dit zelfgemaakte drankje doet wonderen:

Bron: Vraagdetandarts.nl