Antibiotica en alcohol: hoe gevaarlijk is dat?

Huisarts Rutger Verhoeff geeft het verlossende antwoord.

Wat is antibiotica?

Antibiotica is de verzamelnaam voor verschillende medicijnen die worden gebruikt om bacteriële infecties en verschillende ontstekingen te behandelen. Deze pillen doen hun werk goed, maar je kunt wel last krijgen van bijwerkingen, zoals huiduitslag, maag-darmklachten en soms zelfs een heftige, allergische reactie. De combinatie van alcohol met antibiotica kan de intensiteit van deze bijwerkingen versterken.

Meer kans op bijwerkingen

Wanneer je alcohol en antibiotica samen inneemt, kunnen ze elkaars werking beïnvloeden. “Het combineren van alcohol en antibiotica kan gevaarlijk zijn, maar het is sowieso vervelend”, zegt huisarts Rutger Verhoeff. “Zowel alcohol als antibiotica worden afgebroken door de lever. Als je ze tegelijk gebruikt, kan de lever het simpelweg niet bijbenen.” Het gevolg is een vertraagde afbraak van antibiotica, wat leidt tot een hogere spiegel van antibiotica in het bloed en dus meer kans op bijwerkingen, zoals misselijkheid, braken en buikpijn.

Tinidazol en metronidazol zijn de sterkste antibiotica, zegt Verhoeff. Pas daarmee op en vermijd alcohol.

Eén wijntje of biertje

Toch hoef je niet gelijk in paniek te raken. “Een enkel biertje of glas wijn kan meestal geen kwaad.” Wel waarschuwt de huisarts voor langdurig alcoholgebruik, zoals alcoholisme. “Er ontstaat dan een omgekeerde reactie”, legt hij uit. “Je lever raakt gewend aan de situatie en kan daardoor meer aan. De antibiotica wordt dan juist te snel afgebroken, met als gevolg een mindere werking.”

Hoe lang tussen antibiotica en alcohol?

Mocht je toch een wijntje of biertje willen, dan moet je volgens Verhoeff toch zeker 40 tot (bij sommige antibiotica) 72 uur wachten. “Drie dagen dus. Maar vraag dit voor de zekerheid na bij de apotheker.”

Hoe zit het met antibiotica en alcoholvrij bier of wijn?

Als het echt alcoholvrij is, dan is het volgens de huisarts geen punt. “Maar lees goed het etiket”, benadrukt hij. Vaak staat er alcoholvrij, maar zit er alsnog wat alcohol in. “In dat geval gelden dezelfde regels als bij een gewoon biertje. Hoewel het logisch is dat je aan de hand van de promillage ongeveer zelf kan berekenen hoeveel je mag hebben.”

Neem geen risico

Verhoeffs algemene advies luidt: “Neem gewoon geen risico. Ieder lichaam is anders.” Wacht daarom met drinken totdat de kuur is afgelopen. Maak een antibioticakuur ook altijd af. Als je eerder stopt, kunnen enkele bacteriën toch overleven, waardoor de infectie blijft bestaan of terugkeert. Volg bovendien de adviezen van je arts en op het etiket. Werkt de kuur niet? Dan zijn dit de vervolgoplossingen.

Antibiotica, wanneer is het goed om ze te nemen en wanneer slik je ze liever niet? In deze video vertelt dokter Rutger Verhoeff je alles over antibiotica:

Bron: Healthline