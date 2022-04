Anuskramp: hoe je eraan én vanaf komt

Volgens artsen heeft zo’n 10 tot 15 procent van de bevolking af en toe kramp in zijn of haar anus. Een samentrekkende ster hoeft geen probleem te zijn, tenzij je er écht regelmatig last van hebt – als in: meer dan een paar keer per jaar. In dat geval is het verstandig als je je huisarts om advies vraagt, aangezien anuskramp een symptoom kan zijn van een chronische darmontsteking (zoals de ziekte van Crohn), tumor, fissuur (ook wel kloofje genoemd) of infectie (bijvoorbeeld in de endeldarm). En dan wil je er op tijd bij zijn!

Jeuk in de anale zone is trouwens ook best irritant. Daar schreven we dit artikel over. Let verder op de kleur van je ontlasting, want die kan reden tot zorgen zijn.

Anale verbanden

In de meeste gevallen gaat het bij anaalkrampen om proctalgia fugax. Hiermee wordt bedoeld: samentrekkingen in de anus waar geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak voor is, al lijkt er een verband te zijn met prikkelbare darmsyndroom (PDS) en psychische aandoeningen als angststoornissen en depressiviteit.

Hoe voelt anuskramp?

Anale krampen kun je herkennen aan een plotselinge, hevige pijn midden boven je anus. De pijnscheut is over het algemeen van korte duur en verdwijnt spontaan. Merk je ook bloed en/of slijm op bij je ontlasting? De reden kan onschuldig zijn, maar wederom geldt: ga naar de dokter om ernstige oorzaken uit te sluiten.

Wat kan je huisarts voor je anuskramp betekenen?

Als je je zorgen maakt, trek dan gewoon aan de bel – ook als je je schaamt. Je huisarts onderzoekt dan je anus en het begin van je endeldarm middels een rectaal toucher. Lees: hij of zij gaat met een vinger langs de binnenkant om fissuren, aambeien, poliepen of tumoren op te sporen. Of misschien heb je simpelweg last van een verkrampte sluitspier, waarmee je pijnklachten heel eenvoudig kunnen worden verklaard.

Indien je dokter iets ergers vermoedt, kan hij of zij je doorverwijzen naar het ziekenhuis voor een uitgebreider onderzoek. Een endoscopie bijvoorbeeld, waarbij een flexibele slang – met aan het uiteinde een lampje en een camera – anaal bij je wordt ingebracht.

Hoe kan anuskramp worden behandeld?

Soms kunnen warmte en ontspanning – een warm bad bijvoorbeeld – de pijn al verlichten, aangezien stress een belangrijke boosdoener is in het geval van anuskramp. Ook kan je huisarts je een zalfje voorschrijven, waarmee pijn in de anusregio kan worden verminderd.

Hetzelfde effect wordt soms bereikt met botox. Wie had ooit gedacht dat je dat, van alle mogelijke plekken, daar zou inspuiten?

Bron: Maag Lever Darm Stichting