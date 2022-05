Apenpokken: dít zijn de symptomen en hierom moet je voorzichtig zijn

In Nederland zijn op het moment van schrijven nog geen besmettingen vastgesteld, maar minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers denkt dat dit niet lang zal duren. Het is daarom belangrijk om alert te blijven en voorzichtig te zijn. We zetten alle nodige informatie alvast op een rijtje:

Wat is apenpokken?

Monkeypox, in Nederland apenpokken genoemd, is een zeldzame ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Aangezien het een zoönotische ziekte is, kan het van dier op mens en vice versa overgedragen worden. Daarnaast kunnen mensen elkaar ook besmetten. Hierdoor is de kans om het virus te verspreiden erg groot.

Symptomen van apenpokken

De symptomen van een besmetting met apenpokken lijken op die van een besmetting met pokken. Toch zijn de verschijnselen in het algemeen milder. De vroege symptomen zijn onder meer:

Na 1 tot 3 dagen krijg je een uitslag die meestal in het gezicht begint en die daarna over het hele lichaam verschijnt. Deze uitslag begint met vlekken die overgaan in blaasjes. Na het indrogen van de blaasjes blijven korstjes zichtbaar die uiteindelijk na 2 tot 3 weken van de huid afvallen.

In België roept viroloog Marc Van Ranst op alert te zijn op opvallende blaasjes op de huid. Hij deelt op Twitter enkele foto’s.

Een tweede geval van het apenpokkenvirus werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant.



Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts. pic.twitter.com/ptGbQ9jAPf — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 20 mei 2022

Hoe kun je besmet raken?

Over het algemeen verloopt een besmetting met het apenpokkenvirus, net als bij het coronavirus, via ademhalingsdruppels. Het virus kan ook binnendringen via je slijmvliezen (bijvoorbeeld mond, neus, ogen) en open wondjes. Toch vond blijkbaar ook een aanzienlijk deel van de huidige infecties plaats via seksueel contact, zeggen gezondheidsinstanties. In de meeste gevallen ging het om seks tussen mannen. Opvallend is dat bij de huidige uitbraak de uitslag vaak begon rond de anus en schaamstreek. Hierna verspreidde deze zich naar de rest van het lichaam.

Moet ik me bij een besmetting zorgen maken?

In Nederland lopen mensen van onder de 50 jaar iets meer risico om besmet te raken met het apenpokkenvirus. In 1974 zijn we namelijk gestopt met de algemene vaccinatie tegen pokken. Volgens de Nederlandse viroloog Marion Koopmans hebben we in Europa te maken met een milde variant. Aan deze variant sterft gemiddeld ongeveer 1 tot 3,6% van de besmette mensen.

Er is een vaccin dat gebruik kan worden, alleen kan dit pokkenvaccin in de eerste dagen na mogelijke besmettingen gebruikt worden. Minister Kuipers zegt vooralsnog niet de indruk te hebben dat het virus ernstige gezondheidsproblemen oplevert, dus wees niet bang maar wel alert.

Bron: Healthline, WHO, RIVM